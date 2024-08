Concerto di Ferragosto, l'orchestra Bruni di Cuneo salirà all'Alpe Balma di Prato Nevoso

Il tradizionale Concerto sinfonico di Ferragosto si svolgerà quest'anno in località Alpe Balma di Prato Nevoso (Cuneo) e come di consueto verrà trasmesso in diretta nazionale tv su Rai 3 dalle 12.50.

L’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, eseguirà opere del compositore statunitense John Williams, quali le colonne sonore del cinema internazionale da Indiana Jones a Superman, da Harry Potter a Star Wars.

La Regione Piemonte si conferma sponsor principale del Concerto. «Da quasi mezzo secolo una prestigiosa occasione per promuovere le montagne piemontesi in tutta Italia grazie alla Rai - sottolinea l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo - L'abbinamento di musica e montagna, con l'ascolto dal vivo in uno splendido scenario alpino delle più celebri pagine lirico-sinfoniche, ha suggellato il successo della manifestazione con un'affluenza ed una partecipazione di pubblico che è andata crescendo negli anni, rivelandosi un format collaudato di promozione a livello nazionale dell’immagine del Piemonte e delle sue montagne».

La diretta televisiva sarà anticipata sulla rete nazionale Rai da cartoline promozionali realizzate dalla Tgr Piemonte, con servizi dedicati al formaggio Raschera, alle grotte carsiche e alle offerte turistiche del territorio monregalese.

L'evento, a ingresso gratuito, è sostenuto in termini economici e promozionali da una cabina di regia composta da Regione Piemonte, Fondazione Crc, Camera di commercio di Cuneo, Atl del Cuneese e Provincia di Cuneo.