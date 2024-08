Nuoto, campionati italiani di Categoria: bronzo nei 200 farfalla per Cristina Caruso del CSR

Ragazzi e seniores di scena ai campionati italiani di Categoria dopo che le prime cinque giornate della manifestazione allo Stadio del Nuoto di Roma erano state dedicate a juniores e cadetti.

Sui blocchi 950 atleti (550 maschi e 400 femmine) in rappresentanza di 269 società per un totale di 2216 presenze gara e 61 staffette.

In evidenza Cristina Caruso del CSR, che ha conquistato un'ottima medaglia di bronzo nei 200 farfalla. Per l'allieva di Marco Briatore tempo di 2'12''05. Nella mezza distanza ha poi centrato la finale, ottenendo il 5° posto in 1'00''64.

Molto bene Mattia Grosso, impegnato nei 200 s.l. e 200 farfalla: in quest'ultima gara finale agguantata ed 8° posto in 2'07''64. In acqua per il CSR anche Gabriele Ghibaudo nei 100 rana: 1'08''09.