Operazione dei Forestali e della Polizia locale per fermare dei casi di avvelenamento di cani e gatti

Nei giorni scorsi, dopo alcune segnalazioni di residenti cebani su sospetti casi di avvelenamento di cani e gatti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale assieme al reparto Carabinieri Forestali Unità Cinofila Antiveleno di Omegna e agli agenti del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceva.

E' stata messa in atto un’incisiva azione di prevenzione, che si è concretizzata in un attento monitoraggio con perlustrazione delle aree piu sensibili interessate, come parchi, aree verdi, che sono state tutte bonificate.

"Ringraziamo per l'operazione, l'attenzione e la tempestività, soprattutto perché le zone erano a ridosso di un'area frequentata da bambini", ha commentato il sindaco Fabio Mottinelli, che ha voluto da subito bloccare sul nascere la situazione, a tutela degli animali da compagnia e dei loro padroni.