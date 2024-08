Mondovì capitale dell'Artigianato: inaugurata oggi la 56esima mostra

La Città di Mondovì, capoluogo territoriale e culturale del Monregalese ha dato il via come da tradizione da oltre mezzo secolo per il suo Ferragosto alla Mostra dell’Artigianato Artistico.

Con l'inaugurazione di oggi, mercoledì 14 agosto, torna capitale dell'Artigianato e dell’arte nelle sue diverse forme fino a domenica 18. Il Monte Regale è raggiungibile direttamente dal quartiere di Breo dalla funzionale e coreografica funicolare.

Un eclettismo ben rappresentato dalle diciotto “Mostre nella mostra” che offrono ai visitatori un ulteriore motivo per scegliere Mondovì quale meta preferita. Site negli edifici storici del quartiere, le esposizioni regaleranno emozioni anche per i prestigiosi ‘contenitori’: dall’atrio dell’ex tribunale all’Antico Palazzo di Città, dalla Chiesa della Missione al Museo della Ceramica, dal Museo Civico della Stampa all’Academia Montis Regalis, passando per la Sala Ghislieri, l’Ex Monte di Pietà, la sala San Michele, la cripta e l’oratorio del Duomo, fino alla Torre e ai Giardini del Belvedere. Un panel reso possibile da tante collaborazioni come quelle con il Centro Studi Monregalesi, l’Associazione Gli Spigolatori, l’Associazione Ceramica Vecchia di Mondovi’, lo Studio Erman di Albisola, il museo dell’Arte vetraria Altarese, i Musei della Ceramica e della Stampa, l’Associazione NoSignal Magazine, l’associazione Bocce Quadre.

Tra gli artisti spiccano i nomi di Gianni Vigna, Michel Bracciotti, Persea, Gioele Perano, Zuzana Dolinska, Manuela Incorvaia, Ezio Briatore, Nanni Errichiello, Paolo Odorizio, Carlo De Marchi, Egidio Longo, Giacomo Rossetto e Francesco Segreti oltre alle giovani leve di No Signal Magazine.