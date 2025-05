C'è una perdita nella rete dell'Acquedotto delle Langhe: disagi al servizio idrico a Magliano, Pianfei, Robilante e Roccavione

La società ALAC con comunicazione pervenuta in data odierna segnala di dover provvedere all’interruzione della fornitura del servizio idrico per la riparazione di una perdita sulla rete di adduzione dell’Acquedotto delle Langhe. Tale intervento avrà ripercussioni sull’erogazione dell’acqua potabile in alcuni Comuni gestiti da ACDA SpA.

Pertanto si comunica l’interruzione e/o poca pressione del servizio idrico nelle seguenti zone:

MAGLIANO: TUTTO IL COMUNE DALLE ORE 10:00 DI MERCOLEDI’ 04/06/2025 A GIOVEDI’ 04/06/2025 ORE 10:00

PIANFEI: FRAZ. LONGHI, VIA VASCHI, ZONA INDUSTRIALE IN VIA CUNEO E VIA MONDOVI’, VIA SAN BIAGIO, STRADA PROVINCIALE 202, FRAZIONE GARIE’, VIA SANTA MARIA ROCCA DALLE ORE 10:00 DI MERCOLEDI’ 04/06/2025 A GIOVEDI’ 04/06/2025 ORE 10:00

ROBILANTE: STABILIMENTO VENCHI, ISTITUTO CLIMATICO, TETTO MASSA DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO MERCOLEDI’ 04/06/2025

ROCCAVIONE: ZONA INDUSTRIALE VIA PIANO SOTTANO DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO MERCOLEDI’ 04/06/2025

Alla riapertura della condotta potrebbero verificarsi alterazioni organolettiche dell’acqua risolvibili in tempi brevi facendo scorrere la stessa.