Cartomanzia: cos’è, come funziona e come si pratica ai giorni nostri

Nonostante la vita moderna sia caratterizzata da ritmi frenetici e da un accesso particolarmente immediato ad un ampio elenco di contenuti informativi online, pratiche come quella della cartomanzia continuano a suscitare un interesse molto notevole tra gli individui. Un metodo antico di divinazione che consiste tutt’oggi nell’interpretazione di carte speciali, utili a fornire consigli riguardanti il futuro di chi li richiede. Non una scienza esatta, certamente, ma di sicuro un metodo affascinante ed intramontabile a cui molte persone si incuriosiscono. La cartomanzia si basa sulla lettura simbolica delle carte, un approccio dai tratti artistici che affonda le radici in secoli di tradizione, impreziositi da una componente esoterica e misteriosa. Oggi, la cartomanzia continua ad intrigare chi desidera esplorare dimensioni profonde del mondo o, comunque, si incuriosisce alla sua storia. Non a caso, anche la cartomanzia si è evoluta e adattata ai tempi moderni, diventando accessibile anche a distanza grazie a pratiche come la cartomanzia telefonica o attraverso consulti online. Nelle prossime righe andremo a scoprire come si svolge e qual è la storia della cartomanzia.

La storia della cartomanzia: tutto ciò che c’è da sapere sulla lettura delle carte

Come detto, la cartomanzia rappresenta un’arte divinatoria antica con la quale si interpreta il futuro attraverso una. Generalmente, i cartomanti si occupavano e si occupano ancora oggi di fornire consigli sui vari aspetti della vita di chi richiede l’interpretazione stessa. le origini della cartomanzia affondano le radici in secoli di storia e sono avvolte da un velo di. Si pensa, comunque, che la cartomanzia sia nata in Oriente e che fosse, probabilmente, connessa ai

Sembrerebbe che in Europa la cartomanzia abbia avuto modo di diffondersi soltanto intorno al 1300, quando le carte da gioco iniziarono a diffondersi intorno al continente. Oggi, il mazzo più comune che viene utilizzato per la lettura è quello dei tarocchi, composto da 78 carte divise tra arcani maggiori e minori. Esistono, però, delle soluzioni alternative per la divinazione e l’interpretazione. Tra questi, spiccano sicuramente le Sibille o, talvolta, anche le carte classiche, utilizzate per la lettura alla stregua delle opzioni più usuali per la pratica. Col passare degli anni, comunque, la cartomanzia divenne una pratica sempre più diffusa anche in Europa, venendo influenzata anche da diverse correnti e interpretazioni come la numerologia, la cabala e l’astrologia.

Sono stati diversi i periodi di grande popolarità della cartomanzia, alternati anche ad anni di scetticismo e profonda repressione. In ogni caso, la pratica è arrivata ai giorni nostri, complice il fascino della sua storia, resistendo alla prova del tempo e, talvolta, adattandosi ai ritmi e alle modalità comunicative del contesto socioculturale contemporaneo.

Come si esegue la lettura delle carte?

La lettura delle carte viene eseguita da cartomanti esperti nell’interpretazione dei simboli, pratica di base per la cartomanzia. I mazzi predisposti sono caratterizzati dae, ad influenzarne il significato, è anche lain cui queste vengono estratte dal mazzo. Grazie ad un mix tra intuizione e conoscenza dei significati, il cartomante è in grado die di fornire al consultante tutti gli strumenti e le definizioni utili per poterche le carte stanno comunicando. Ognuna di esse ha un significato specifico, in grado di variare – come già precedentemente accennato – in funzione di fattori come la posizione in cui viene estratta, ma anche tenendo conto delle combinazioni con le altre carte e in relazione alposta dal consultante che, spesso, deve essere esatta e non deve riguardare predizioni basate su