Ferrero ha inaugurato in Cile un impianto di lavorazione delle nocciole da 75 milioni di dollari

Si rafforza la presenza di Ferrero nel continente americano. Dopo l’inaugurazione, nei giorni scorsi, del primo impianto per la lavorazione del cacao realizzato dalla multinazionale albese negli Usa, in Illinois ( leggi qui ), nei giorni scorsi la multinazionale portata al successo internazionale da Michele Ferrero e oggi guidata dal figlio Giovanni ha salutato la messa in opera dell’impianto di lavorazione delle nocciole realizzato dalla società controllata AgriChile Ferrero a San Gregorio, regione di Ñuble.