Ipertricosi: cos’è e a cosa è dovuta questa crescita anomala dei peli

I peli superflui sono una condizione che può rivelarsi fastidiosa su tutti i fronti. Nel momento in cui la loro presenza raggiunge livelli importanti, si sfocia nel campo dell’ipertricosi, un’evenienza che merita attenzione.

L'ipertricosi è una condizione caratterizzata da una crescita anomala ed eccessiva dei peli in aree del corpo dove normalmente non sono presenti in quantità significative. Questa crescita può essere dovuta a vari fattori ma dal punto di vista estetico, fortunatamente, è possibile intervenire efficacemente con trattamenti medicali, come l'epilazione laser, che riducono significativamente la quantità di peli o, addirittura, li eliminano del tutto.

Nelle prossime righe, vediamo assieme cos’è e a cosa è dovuta.

Ipertricosi e irsutismo sono sinonimi?

Quando si parla di crescita eccessiva dei peli sul corpo, sono diverse le domande che si affacciano nella mente. Sono tante le persone che si chiedono, per esempio, sesiano sinonimi. Con il primo termine, si inglobano sia le situazioni degli uomini, sia i quadri relativi alla salute femminile.

Con la parola “irsutismo”, invece, si chiamano in causa le situazioni in cui la crescita eccessiva dei peli riguarda in particolare le donne.

La differenza è importante in quanto, nelle donne, si ha a che fare con la crescita dei peli in zone del corpo che, invece, non sono interessate da questo problema negli uomini. Questo è il caso, per esempio, delle labbra e del mento.

Ipertricosi: quali sono le cause?

Quali sono le cause dell’? Per rispondere nel modo giusto a questa domanda, è necessario fare un piccolo passo indietro, ricordando che la crescita dei peli dipende dall’equilibrio tra ormoni estrogeni e androgeni, come per esempio il testosterone - sì, questo ormone viene sintetizzato anche dall’organismo femminile - il diidrotestosterone e deidroepiandrosterone solfato, chiamato spesso in causa con l’acronimo DHEAS.

Gli ormoni androgeni sovrintendono alla crescita di peli particolarmente scuri e spessi. Nel caso del testosterone, si parla dell’ormone che ha il ruolo più importante nell’insorgenza di peli a livello del pube o delle ascelle.

Il diidrotestosterone, altrimenti noto come DHT, è fondamentale per la crescita della barba. Inoltre, ha un ruolo cruciale anche quando si parla della perdita dei capelli.

Nei casi in cui la sintesi degli ormoni androgeni è particolarmente intensa, si può avere a che fare con una crescita eccessiva dei peli in diverse zone del corpo.

Alla base degli squilibri ormonali, possono esserci diverse condizioni, tra cui le criticità a livello ovarico o le problematiche riguardanti la ghiandola surrenale.

Proseguendo con le condizioni che possono comportare un incremento della circolazione ematica degli ormoni androgeni, citiamo i livelli eccessivi di insulina, così come i quadri di iperprolattinemia.

Ipertricosi nelle donne

Sempre a causa dei cambiamenti ormonali, l’può fare la sua comparsa, nelle donne, in

Degna di nota è altresì l’importanza della sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). In questo frangente, è bene ricordare che gli squilibri ormonali possono avere durata temporanea.

Nonostante questo, insieme con l’ipertricosi si può avere a che fare con altri sintomi di virilizzazione, tra cui l’amenorrea.

Cura

Per risolvere il problema dell’si può intervenire su diversi fronti. Si può agire con trattamenti di epilazione e, nel contempo, risolvere la condizione che ha comportato l’insorgenza dello squilibrio ormonale.

A seconda del quadro, il medico può prescrivere farmaci come la pillola anticoncezionale. Molto utilizzati sono anche i medicinali con efficacia antiandrogena.

Nel caso degli anticoncezionali, ricordiamo il loro essere parte integrante delle terapie di gestione della PCOS, con lo scopo di ridurre la sintesi di ormoni androgeni da parte delle ovaie.