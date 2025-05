Cinque anni al servizio del territorio: la Camera di commercio di Cuneo presenta il Bilancio di Mandato 2020–2025 [VIDEO e FOTO]

Nel pomeriggio di oggi martedì 6 maggio, nella cornice di Sala San Giovanni, spazio simbolico della memoria e della cultura cuneese, la Camera di commercio ha presentato il proprio Bilancio di Mandato 2020–2025, tracciando un bilancio dei cinque anni di attività guidati dal claim “Coesi, Innovativi, Digitali, Sostenibili”.

L’evento, condotto con professionalità da Donatella Mosso di Piemonte Innova, ha offerto un’occasione di riflessione e racconto su un periodo straordinariamente complesso e trasformativo.

I protagonisti dell’incontro sono stati Mauro Gola, presidente uscente, e Luca Crosetto, attuale presidente, accompagnati dalla segretaria generale Patrizia Mellano. Attraverso le loro parole, i due presidenti hanno ripercorso le tappe salienti del mandato, evidenziando come i valori guida abbiano trovato applicazione concreta in strategie e risultati tangibili.

Le immagini iniziali proiettate in sala, che hanno rievocato i giorni drammatici della primavera 2020 con città deserte e tempo sospeso, hanno riportato alla memoria il contesto in cui l’attuale governance camerale ha iniziato il proprio lavoro. Proprio da quella fase, segnata dall’emergenza pandemica, è nata la volontà di ricostruire, di dare forma a un nuovo futuro.

In questi cinque anni, coesione, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità non sono rimaste parole astratte, ma si sono tradotte in azioni concrete a sostegno del sistema imprenditoriale e del territorio: dalla collaborazione istituzionalizzata con Fondazione CRC e Provincia tramite la Cabina di Regia, all’attenzione verso il patrimonio documentale e architettonico dell’ente, fino alla centralità dell’impresa in tutte le scelte strategiche.

Tra i risultati illustrati: l’aumento dell’orario di apertura degli uffici, la semplificazione delle procedure, il rafforzamento del dialogo con le imprese e l’avvio di nuovi strumenti digitali per la fruizione dei servizi. La Camera ha inoltre intensificato l’impegno su più fronti: cooperazione transfrontaliera, progettualità europee, infrastrutture, cultura come leva di sviluppo, analisi economica e dati, sostegno all’imprenditoria femminile, al terzo settore e ai giovani.

Particolare attenzione è stata riservata alla tematica ESG (ambientale, sociale e di governance), quasi assente dal dibattito pubblico nel 2020 ma oggi al centro di numerosi bandi, con valutazioni d’impatto pensate per misurare scientificamente i benefici sulle imprese.

Il segretario generale Patrizia Mellano ha infine posto l’accento sul ruolo fondamentale del personale camerale nella realizzazione delle strategie del mandato. La costante formazione e lo sviluppo delle competenze hanno reso il team interno più efficiente, allineato alle esigenze reali del tessuto economico, e capace di affrontare una fase di profonda trasformazione.

Alcuni numeri estrapolati tra i tanti che sono indicati nel bilancio di mandato:

oltre 6 milioni di euro di risorse proprie destinate alle imprese grazie ai bandi sulla doppia transizione, più di 9 milioni di risorse erogate attraverso i bandi per la digitalizzazione grazie alla coesione del sistema camerale con la Regione e alla regia di Unioncamere Piemonte

38.000 imprese che hanno richiesto la firma digitale e circa 30 mila che hanno il cassetto digitale, 4.300 imprese supportate nell’internazionalizzazione, quasi 1.200.000 accessi e 3.700.000 pagine visualizzate sul sito,

54 milioni di proventi ridistribuiti alle imprese in una percentuale vicina al 40 per cento, quasi 900.000 euro destinati al tema giovani, formazione e lavoro, risorse pari a 1.400.000 euro investite nei settori turismo e cultura

All’evento hanno preso parte anche Andrea Prete, presidente nazionale di Unioncamere, e Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, in collegamento dal Grattacielo con l'assessore Marco Gallo. Entrambi hanno elogiato il lavoro svolto, sottolineando la vicinanza e il riconoscimento del ruolo strategico che la Camera di commercio di Cuneo ricopre per lo sviluppo locale.

Un altro momento significativo è stato l’intervento del professor Nando Pagnoncelli, presidente di IPSOS, che ha presentato i risultati dell’indagine sulla reputazione dell’ente.

Basata su 200 interviste telefoniche a imprese locali e sull’ascolto di 13 tra enti pubblici e ordini professionali, la ricerca restituisce un’immagine molto positiva: la Camera è percepita come un’istituzione trasparente, corretta, accessibile e vicina alle imprese, con dati di gradimento superiori alla media nazionale e a quelli delle Camere del Nord-Ovest. In netto miglioramento rispetto al 2023, in particolare per efficienza, qualità informativa, tutela dell’imprenditore e sostegno alla transizione digitale ed ecologica.

Tuttavia, lo studio rileva anche aree su cui lavorare: le imprese chiedono ulteriore semplificazione burocratica, maggior supporto nella formazione del personale, accelerazione dei finanziamenti e un’attenzione costante al rapporto tra giovani e lavoro.

In chiusura, l’incontro si è proiettato verso il futuro con il lancio di un sondaggio per la scelta del nuovo claim che accompagnerà il mandato 2025–2030, chiamato a rispondere alle sfide di un contesto imprenditoriale in continua evoluzione.