Si spostano i servizi della Casa della Salute di Verzuolo

Al fine di consentire la riqualificazione dei locali dell’attuale Casa della Salute di Verzuolo per trasformarla in Casa della Comunità si comunica che nei prossimi giorni saranno effettuati i trasferimenti delle diverse attività presso la sede temporaneamente messa a disposizione dal Comune di Verzuolo sita in Corso Re Umberto I n. 25 (palazzo comunale ingresso laterale) al secondo piano.

A partire dal 19 agosto tutti i servizi saranno quindi attivi ed accessibili alla popolazione nella nuova sede di Corso Re Umberto I n. 25.

Per quanto concerne l’ambulatorio del Servizio Infermieristico non vi saranno variazioni di orario e da martedì 20 agosto sarà contattabile telefonicamente al numero 366 7770170.

L’attività di vulnologia proseguirà invece presso i locali della sede di Venasca.

A partire dal 2 settembre riprenderà nella nuova sede l’attività del Consultorio Familiare con l'ambulatorio di Ginecologia. La modalità di prenotazione e il numero di telefono rimangono invariati.

Dal 9 settembre riprenderà infine l’attività dello "Spazio bimbo" del Consultorio Familiare. Anche in questo caso la modalità di prenotazione e i numeri di telefono non cambiano.

Ricordiamo che, il 27 marzo scorso era stato firmato nella sala del Consiglio il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Verzuolo e l’Asl Cn1 per i locali dell’ala Nord Ovest del Municipio.