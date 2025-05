Bagnolo Piemonte: cessa il servizio il dottor Danilo Bruno

Il 31 maggio prossimo il dr. Danilo Bruno cessa l’attività di Medico di Medicina Generale (MMG) convenzionato nel Comune di Bagnolo Piemonte. Al fine di garantire la copertura assistenziale il Distretto ha attivato le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio, individuando Federica Ciarnelli quale medico di Medicina Generale provvisoriamente incaricata.

Pertanto, dal 3 giugno 2025, la dottoressa Ciarnelli svolgerà l’attività di medico di medicina generale incaricato provvisorio a favore degli assistiti già in carico al dr. Bruno con ambulatorio a Bagnolo Piemonte (via Callisto Genovesio 1 – cell. 351 4382652) lunedi e martedi dalle ore 14.00 alle 16.00; mercoledi e giovedi dalle 8.30 alle 13.00 e venerdi dalle 11.00 alle 13.00.

Sarà altresì possibile contattare il medico tramite mail all’indirizzo: ciarnelli.studiomedico@gmail.com. Le visite si svolgeranno prioritariamente su appuntamento.



Si precisa che, a decorrere da tale data gli assistiti in precedenza in carico al dr. Bruno saranno assegnati temporaneamente d’ufficio alla dr.ssa Ciarnelli, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso (presso lo sportello multifunzionale ove sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, ovvero con accesso on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS).