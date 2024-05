Nuovi temporali a partire da oggi pomeriggio: allerta gialla sulla Granda

Una depressione situata sulle Isole Britanniche da alcuni giorni periodicamente estende la sua influenza fino al Mediterraneo centrale. Nella giornata odierna, infatti, la discesa di questa saccatura fino a lambire le Alpi, causerà l’ingresso in quota di aria fresca, che coadiuvata dal parziale soleggiamento delle ore centrali, favorirà l’attivazione di temporali anche forti.

Attesi fenomeni con precipitazioni localmente forti, grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento. Il fronte freddo a cui sono associati i temporali si sposterà gradualmente verso est; in serata i fenomeni più intensi dovrebbero essere già giunti al confine con la Lombardia, per poi lasciare il Piemonte nella notte. Data la debole ventilazione in quota, le celle temporalesche potranno spostarsi anche lentamente, concentrando così la precipitazione su aree limitate e per lungo tempo.