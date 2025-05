Progetto del Liceo Artistico di Saluzzo scelto per umanizzare la Rianimazione di Savigliano

Il 22 maggio scorso, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore "Soleri Bertone" di Saluzzo, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del progetto prescelto, messo a punto dagli allievi del Liceo Artistico, per l’umanizzazione degli spazi del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Savigliano.

E alla fine doveva pur esser fatta una scelta, non senza difficoltà nell’esame delle tante proposte tutte interessanti e innovative dimostrando che l’umanità ha mille volti, e che ognuno di loro ha saputo dare voce ad uno di questi. La scelta è caduta su “Calma circolare”, che richiama, nelle indicazioni progettuali, il senso di sicurezza per medici, pazienti e parenti, mette in circolo la calma, l’empatia e il rispetto.

L’idea è stata realizzata dagli allievi Anita Tessore, Nicolas Fanfoni, Giulia Corladi, Hassana Bounaceur, Matilda Bonardo.

Tutti gli studenti del triennio coinvolti, in una prima fase hanno studiato la planimetria della Rianimazione e hanno ascoltato le testimonianze di alcuni operatori e di familiari di ricoverati, per cogliere le necessità e le caratteristiche principali di un reparto di area critica; quindi hanno elaborato proposte di intervento, sia nella corsia di degenza, sia nelle camere dove avvengono i colloqui con le famiglie e nello spazio dedicato dove esprimere le emozioni in terapia intensiva.

Mettendo a frutto la loro fervida creatività e competenza in ambito artistico, hanno realizzato complementi d’arredo, illuminazioni, pannelli, impianti audio, che sono sì progetti di arredamento ma soprattutto veri e propri laboratori di empatia.

“L'umanizzazione delle cure è un modello assistenziale che pone al centro il malato, inteso nella sua interezza fisica, psicologica e socio-familiare - spiegano i sanitari -. Essa si basa sul coinvolgimento attivo del paziente e dei suoi familiari nel processo di cura, con l'obiettivo di rendere l'esperienza di malattia umana, atraumatica, senza dolore, grazie anche, tra le altre cose, alla presenza di spazi resi accoglienti e rassicuranti”.

E’ un modello al quale la Rianimazione di Savigliano ha aderito da anni come Rianimazione Aperta, favorendo l'ingresso ai parenti dei ricoverati per 10 ore al giorno, attribuendo grande importanza al momento del colloquio con i familiari coinvolti nelle decisioni prese sul paziente. Una scelta che ha permesso di restituire dignità al paziente e alla sua famiglia, e agli operatori di

maturare consapevolezza attraverso il contatto quotidiano con tante storie di vita.

Alla cerimonia erano presenti per il reparto di Rianimazione dell’Asl CN1 l’anestesista Giampiero Alagna e la coordinatrice infermieristica della Struttura Giuseppina Mistretta: “Avete affrontato nel modo migliore l'argomento, cogliendo ogni dettaglio nell’elaborazione dei vostri progetti - hanno detto i sanitari - L’umanizzazione del nostro reparto è fondamentale; l’ambiente in sé può aiutare il paziente nel percorso di cura, alleggerire il lavoro degli operatori e l’attesa dei familiari, con ricadute positive sulla loro salute. Gli elaborati hanno un imprinting innovativo, non scolastico. E’ stato un tempo di cura per noi anche quello che abbiamo trascorso con voi. La nostra è stata una scelta non semplice, in parte basata su elementi di fattibilità strutturale ed economica. Grazie a tutti voi, agli insegnanti Elena Blengino e Francesco Badoero, alla dirigente scolastica Alessandra Tugnoli. Inoltre al nostro direttore di Struttura Complessa Bruna Lavezzo, agli anestesisti Elisabetta Brizio, Marco Salvaggio, Antimina Russo, e gli infermieri coinvolti in particolare Jessica Serra”.

Si ringrazia infine tutto il personale della Rianimazione e tutti gli studenti. Tutte le proposte progettuali, hanno sottolineato aspetti come colori, odori, contatto con elementi naturali, l’accoglienza e la possibilità di esprimere pensieri ed emozioni.

Flavia Morano, testimone, che ha trascorso molto tempo nel reparto per assistere il papà Michele, ha lasciato un pensiero ai ragazzi: “Siete entrati dentro il tema, avete capito e prodotto idee che ci hanno toccato il cuore.” Poi cita Marchionne: “Il nostro valore è ciò che resterà quando noi non ci saremo più. Bisogna fare la differenza ogni giorno”.