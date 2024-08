Boves: torna il corso di pittura gratuito dell'artista Kurt Bergmaier

Torna a Boves, a fine agosto, il corso di pittura gratuito a cura dell’artista tedesco Kurt Bergmaier. Kurt Bergmaier e sua moglie Barbara Freier provenienti da Schondorf, città gemellata con Boves, arriveranno in città in occasione dei festeggiamenti patronali di San Bartolomeo e, ancora una volta, si sono dati disponibili a riproporre il corso che ogni anno coinvolge un gran numero di aspiranti artisti di ogni età.



I laboratori di pittura si terranno presso la biblioteca del Ricetto dal 26 al 28 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.



Nella giornata di martedì 27 agosto il corso sarà dedicato ai ragazzi della Cooperativa “Il Ramo” seguiti da Alessandro Cometto. “Siamo grati di questa iniziativa – commenta Alessandro -, queste occasioni sono sempre molto gradite in quanto l’arte, proprio come la musica, è un modo semplice e efficace per esprimere le proprie sensazioni più profonde”.



Per partecipare alle altre due giornate del corso basterà rivolgersi alla biblioteca del Ricetto e prenotarsi (0171 391834 – biblioteca@comune.boves.cn.it)