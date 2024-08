Neive: "Attenzione alla truffa dei falsi funzionari comunali che controllano l'acqua"

Il sindaco di Neive Paolo Piccinelli è categorico: "Non ci sono funzionari comunali incaricati di entrare nelle case e di fare dei controlli legati all'acqua, siano tubature o fenomeni di inquinamento. Non sarebbe nemmeno loro compito, ma dell'Egea, per cui invito i cittadini a non aprire a nessuno, e in caso di anomalie, di chiamare il 112".

L'allerta era scattata con diverse segnalazioni anche sui social: alcuni cittadini avevano, infatti, avvertito la presenza di "malintenzionati con la scritta 'Comune" sulle giacche, che cercavano di entrare nelle case per fare dei controlli sull'acqua contaminata".