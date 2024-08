Come comprare Crypto All-Stars: guida all'acquisto di token STARS

Il nuovo progetto Crypto All-Stars ha recentemente iniziato la sua fase di prevendita del token STARS. Dato il crescente interesse per le meme coin e il potenziale redditizio che questi token detengono, sono sempre più i trader che decidono di investire in questo segmento. In questo frangente vedremo come acquistare STARS, il token legato al progetto Crypto All-Stars.

Come comprare Crypto All-Stars in cinque passaggi

Per effettuare l’acquisto è necessario compiere alcuni passaggi preliminari. Tuttavia, si tratta di procedure estremamente semplici che non richiedono una approfondita conoscenza dell’ambito. Vedremo come portare a termine l’acquisto, quindi, in cinque elementari passaggi.

1: Ottenere un wallet crypto

Il primo passo è quello di ottenere un wallet compatibile con la prevendita di Crypto All-Stars. Tra quelli che è possibile scegliere troviamo Wallet Connect, Best Wallet, Coinbase Wallet e Metamask. Al fine di semplificare al massimo questo passaggio, opteremo per Metamask, uno dei wallet più popolari e utilizzati.

Il wallet si può ottenere come estensione per il proprio browser Web preferito ma non solo, è disponibile anche come app per smartphone. Tutto ciò che dovete fare è scegliere il vostro dispositivo preferito per l’acquisto di criptovalute.

Dopo aver ottenuto l’app o l’estensione, potete aprire Metamask e seguire le istruzioni a schermo per creare il vostro nuovo wallet. Al termine vi verrà fornita una frase di recupero costituita da 12 parole. Questa svolge un ruolo molto importante poiché sarà l’unico modo per recuperare il wallet qualora non abbiate più accesso allo stesso. Pertanto, annotatela in maniera sicura non solo su dispositivi digitali ma potenzialmente anche supporti cartacei.

2: Comprare criptovalute

Metamask è molto utile perché permette anche di comprare criptovalute. Queste serviranno per poter effettuare lo scambio con token STARS. Bisogna scegliere, però, criptovalute che siano compatibili con il progetto Crypto All-Stars. Dalla pagina principale è possibile vedere che quelle compatibili sono Ethereum (ETH), USDT o Binance Coin (BNB).

Se decidete di usare un altro exchange, ricordate di inviare le criptovalute acquistate sul vostro nuovo wallet Metamask (o qualsiasi altro abbiate scelto).

3: Collegare il wallet alla prevendita

Per eseguire questa operazione, recatevi innanzitutto sul sito ufficiale della prevendita. Dopodiché, cliccare sul pulsante Acquista ora. Vi verrà mostrato un popup che riporta la dicitura “Collega Wallet”, con tutte le soluzioni che vi abbiamo elencato precedentemente.

Qui dovrete selezionare il vostro wallet (verosimilmente Metamask, se state seguendo la nostra guida). Seguite le istruzioni a schermo e avrete completato la procedura preliminare più importante per l’acquisto di token STARS.

4: Acquistare i token

Sempre dalla pagina principale del sito, dopo aver collegato il wallet, dovrete selezionare la criptovaluta che volete utilizzare per l’acquisto dei token. Come già detto potete selezionare ETH, USDT o BNB. Dopodiché inserite il quantitativo di STARS che volete acquistare o, viceversa, inserire la quantità di criptovalute che volete utilizzare.

Cliccate infine su Acquista ora per finalizzare l’operazione. Aprite Metamask e confermate l’azione: il gioco è fatto.

5: Attendere la fine della prevendita

L’ultimo passaggio, ovvero il ritiro dei token acquistati, avverrà alla fine della fase di prevendita. Quando questa terminerà, potrete recarvi sul sito e richiedere i token che avete acquistato. Questi verranno così caricati sul vostro wallet. Potete seguire tutte le fasi del progetto tramite la pagina ufficiale sul social media X o unendovi agli altri trader sul canale Telegram.

Cos’è il MemeVault di Crypto All-Stars?

Una delle caratteristiche più interessanti di questo progetto è la creazione di una piattaforma che viene indicata come un “MemeVault”. Il significato è sostanzialmente quello di banca per le meme coin, cosa che permetterà di dare utilità a moltissimi token sul mercato che finora hanno avuto una funzione esclusivamente, o quasi, speculativa.

Al lancio della piattaforma, che avverrà al termine della fase di prevendita e quando il token STARS verrà quotato, i trader potranno utilizzarla per mettere le proprie meme coin in staking, ottenendo ricompense triple sotto forma di token STARS. Bloccando le meme coin e generando così guadagni passivi, sarà possibile far fruttare in modi alternativi e originali i token sul proprio wallet.

L’interesse per questo progetto è già particolarmente alto e Crypto All-Stars ha già raccolto 400.000 dollari in finanziamenti a 48 ore dal lancio. Potrebbe rivelarsi quindi un investimento potenzialmente redditizio per molti trader.

