Cade da cavallo a Villar San Costanzo, interviene l’elisoccorso

Un sentiero nella zona di Villar San Costanzo è stato il teatro della caduta di cui una donna è stata involontaria protagonista durante un’escursione a cavallo nel pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio.

La malcapitata, che ha riportato un trauma alla spalla, è stata raggiunta via terra dai tecnici della squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in supporto al personale tecnico sanitario del Servizio Regionale di Elisoccorso. Una volta immobilizzata, la donna è stata verricellata per essere trasportata al presidio ospedaliero più vicino.