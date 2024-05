"Il Re" Luca Zingaretti a Dogliani: "La nostra situazione carceraria è terribile" [VIDEO]

Da Salvo Montalbano a Bruno Testori il passo è breve! Parliamo ovviamente del grande attore Luca Zingaretti, ospite d'onore della 13ª edizione del "Festival della Tv" di Dogliani. Si tratta di un gradito ritorno per l'attore romano, visto che aveva partecipato alla kermesse doglianese già cinque anni fa. Sul palco del Festival è salito in compagnia del giornalista Corrado Formigli.

Si è parlato ovviamente dell'ultimo successo, la serie "Il Re", in onda su Sky e ambientata in un carcere italiano, dove Zingaretti, alias Bruno Testori, riveste i difficili panni del direttore. Una serie che ha messo in luce, a volte esasperandola, la cruda realtà delle carceri italiane.

Luca Zingaretti ha raccontato ai nostri microfoni che a dare spunto a questa serie televisiva è stato il libro "Fine pena" dell'ex magistrato e scrittore torinese Elvio Fassone.

Ecco Zingaretti ai microfoni di TargatoCn.

L'attore romano non si è sottratto alle tantissime richieste di selfie e autografi giunte dal pubblico. "A Dogliani torno sempre con piacere... qui c'è un pubblico vivo", Queste le parole di Zingaretti sulla sua presenza al Festival della Tv di Dogliani.

Nel video che segue la caccia al selfie nella centralissima piazza Umberto I.