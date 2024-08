Cuneo, alla Casa del Quartiere Donatello la finale di Periferie Danzanti

Gran finale alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo per Periferie Danzanti, la manifestazione che anima il territorio con eventi aggregativi pensati per dare vitalità alla comunità e accogliere gli appassionati di ballo, ma non solo.



Sabato 24 agosto una giornata all'insegna delle danze popolari che valicano i confini tra tradizione e innovazione. Si parte alle ore 15 atelier di danze portoghesi Eva Parmenter (prenotati a balfolk.cuneo@gmail.com). Tre ore di laboratorio per esplorare danze come il Vira, Fado di Espinho, Pingacho, Fado Batido. Viaggeremo dal nord al sud del Portogallo, con la varietà e la gioia caratteristiche delle danze portoghesi.



Dalle 21 circa, concerto a ballo con Parapente700: Il giovane duo portoghese fa incontrare violino e fisarmonica, tra mazurche di acqua, polske di aria, circoli di terra e scottish di fuoco. Nella musica dei Parapente convergono brani tradizionali e composizioni originali che portano ad una fusione delle ispirazioni attuali con le tracce del passato. Questa musica viaggia in tutta Europa attraverso danze italiane, francesi, svedesi, portoghesi e di altri paesi. Lui, Denys Stetsenko, al violino, con capacità istrioniche, satiro in qualche modo, “jongleur” ardito e scherzoso, eclettico nel suonare il violino e nel ballo. Non sarà difficile vederlo, dopo l’esibizione, continuare a vivere la festa. Lei, Eva Parmenter, alla voce e con il suo accordéon (organetto diatonico), è “on the road”, in viaggio letteralmente e nelle sue scelte stilistiche, a raccontarci percorsi generosi e atmosfere poetiche e cangianti.



Il concerto è ad ingresso gratuito.



Possibile cenare anche il 24 agosto prenotando via e-mail a balfolk.cuneo@gmail.com.