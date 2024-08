Calcio 1^ Categoria: il Piazza chiude il mercato con Prette e Sejfuli

Domani sera sul campo di Carassone inizia la preparazione del Piazza neopromosso in Prima Categoria. Tra i convocati anche gli ultimi due arrivati: Tommaso Prette e Valmir Sejfuli che arrivano in prestito dalla Monregale.

Prette (classe 2004), centrocampista e all’occorrenza difensore, ha alle spalle una stagione molto buona a livello personale in categoria con la maglia del Carrù.Sejfuli, attaccante esterno del 2005, arriva da due campionati da protagonista con la juniores regionale della Monregale in cui si è messo in mostra con un buon bottino di goal e belle giocate.