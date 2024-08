Continua l'estate cuneese: tanti appuntamenti per questa domenica d'agosto

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere questa domenica 18 agosto nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.





CUNEO

WEEKEND AL MUSEO

Fino al primo weekend di settembre il Museo Civico di Cuneo nei fine settimana, dà ai visitatori la possibilità di scegliere tra diversi percorsi tematici volti ad approfondire gli aspetti più originali e meno noti dell’esposizione. Le visite avranno la durata di un’ora, con partenza su tre turni: 15.30, 16.30 e 17.30. Prenotazione gradita tramite mail: museo@comune.cuneo.it In alternativa, i visitatori avranno comunque la possibilità di usufruire del percorso “classico” con visita guidata, servizio da sempre compreso nel biglietto d’ingresso il sabato e la domenica. 17/18 agosto: Guido Strazza al Civico di Cuneo, un appuntamento con l’arte contemporanea.



***

MONDOVÌ

MOSTRA ARTIGIANATO

La 56° edizione della Mostra dell'Artigianato di Mondovì, uno dei principali eventi cittadini, occuperà le vie di Piazza dal 14 al 18 agosto e riporterà in città anche grandi momenti musicali.

Tutto il programma su: http://www.artigianatomondovi.it/



***

ALBA

DIGITAL DREAMS

Proseguono nella sala Maccario del Museo Civico Federico Eusebio le esposizioni temporanee con “Digital Dreams”, oltre venti opere di Paolo Vergnano, visitabili fino al 29 settembre 2024.Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/events/digital-dreams



***

BOVES

VIE DI JAZZ

Torna dal 16 al 18 agosto a Boves la kermesse musicale dedicata al mondo del Jazz sotto la preziosa direzione artistica di Roberto Chiriaco. Una rassegna di altissima qualità giunta quest’anno alla sua 20esima edizione.

Domenica 18 agosto alle ore 21 “Vie di Jazz” chiuderà in bellezza con l’esibizione di Attilio Zanchi sextet "Mingus Portrait". Come ogni anno, oltre agli spettacoli serali, non mancheranno gli appuntamenti pomeridiani tra concerti, conferenze, una grande mostra nella ex Confraternita Santa Croce e un mini concerto alla Casa di Riposo Calandri per regalare agli anziani ospiti un momento di musica e serenità. Per info www.comune.boves.cn.it

Domenica 18 agosto, sempre all’Auditorium Borelli dalle ore 15,00-17,30 il batterista Ellade Bandini presenterà “Elliade. Vita epica di un batterista tra pensieri, suoni, immagini”. Seguirà dalle ore 18 alle 19.30 l’esibizione del Max Gallo Quartet con special guest Ellade Bandini.





***

BUSCA

FESTA DI SAN ROCCO

Domenica 18 agosto seconda edizione della “12 ore di Petanque”. Per iscrizioni 3479726720 – 3474459950.



***



CARAGLIO

FESTE A PASCHERA SAN DEFENDENTE E VALLERA

Nel week end festa in frazione Paschera San Defendente e a Vallera in occasione di Santa Maria delle Grazie.



***

CASTELDELFINO

SAGRA DEL MIELE

Domenica 18 agosto stand espositivi e musica itinerante nel centro storico con “Enrico Negro e le nostre vigne”. Alle ore 15.30 presso la Libreria Alpina verranno esposte e premiate le opere vincitrici del concorso “Apiamo”.



***

CELLE DI MACRA

SPETTACOLO DI MAGIA CON IL "IL MAGO ALBY"

Domenica 18 agosto alle ore 16, si terrà a Celle di Macra, in Borgata Chiesa lo spettacolo di magia con "Il Mago Alby", in occasione della VIIa Rassegna Cine&Musica all'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira. L'evento gratuito è realizzato in collaborazione con il Comune di Celle di Macra e la Pro Loco Seles.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

***

CERVASCA

FESTA PATRONALE IN FRAZIONE SAN BERNARDO

Domenica 18 agosto alle ore 12.30 rinfresco sotto il porticato. Alle ore 20 Grande Raviolata e musica con “Kikko Combriccola del Blasco” e Dj Nadir. Lunedì 19 agosto ore 20 Polentata e martedì 20 agosto Serata bollito misto e cappelletti. Per prenotazioni cene 3333250849, fino ad esaurimento posti.





***

CHIUSA PESIO

FESTIVAL EQUOMONDO

Torna il festival Equomondo a cura di EquAzione, Idee Fresche e con la collaborazione del Comune di Chiusa di Pesio. Il tema di Equomondo 2024 è l’economia circolare e vari momenti della manifestazione saranno dedicati a questo: swap party, borse prodotte da pvc riciclato e da tessuti riutilizzati, promozione degli sfusi.

Domenica 18 agosto dalle ore 9.00 alle 12.30 in Piazza Cavour esposizione e vendita “Sfusi e Riusi”, esposizione e vendita delle borse in pvc riciclato, “Soffitte in piazza” attività di libero scambio di oggettistica. Alle ore 20.30 in Piazza Cavour sotto il Pellerino Idee Fresche presenta il “Ciüsettone”, quiz di vario genere, serata in compagnia e divertimento assicurato. Per info e iscrizioni squadra: tel. 342.5580826. https://www.facebook.com/p/EquAzione



***

CORTEMILIA

70A FIERA DELLA NOCCIOLA

Domenica 18 agosto dalle 9 e per tutta la giornata fiera nelle vie del paese, street food a cura della Pro loco, sfilata con il tradizionale lancio di nocciole. Alle ore 17 rappresentazione teatrale di “Nella di Cortemilia” a cura del “Borgo Santa Barbara” di Alba in piazza Dante Aligjhieri.Alle ore 19.30 apertura “Casa della N occiola” stand gastronomico nei locali del convento francescano e alle ore 22 “Kinder Police” in concerto.

Tutto su. https://www.fieranocciolacortemilia.it/



***

COSTIGLIOLE SALUZZO

FESTA DI SAN ROCCO 2024

A Costigliole Saluzzo dal 16 al 18 agosto festa di San Rocco presso l'area ex Peschiera lungo Varaita, al fondo di Via Monviso. Il programma della festa prevede tre serate all'insegna della buona cucina e dell'intrattenimento musicale.

Domenica 18 agosto Gran Cena di San Rocco con inizio alle 20.30, con un menù al prezzo di €20. La serata sarà allietata dall'Orchestra Meo Tomatis. Durante tutte le serate sarà attivo il servizio bar a cura della Pro Loco, per garantire un'ampia offerta di bevande e snack.

Per partecipare alle cene è necessaria la prenotazione, contattando il numero 3311847944 (anche tramite WhatsApp).

Informazioni e contatti:Email: atpcostigliolesaluzzo@gmail.com Instagram: @atpcostigliolesaluzzo

Facebook: @atpcostigliolesaluzzo



***

DEMONTE

FESTA DI SAN DONATO

Domenica 18 agosto alle ore 21 esibizione della Corale Valle Stura presso Palatenda



DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 18 agosto alle 10.30 e alle 15.30 visite guidate al seicentesco Palazzo Borelli. Info e prenotazioni: 3282032182 – 0171/955903 mail: portadivalle@vallesturaexperience.it



***



ENTRACQUE

MERCATO DELLA CROCETTA

Domenica 18 agosto dalle 9 alle 19 mercato tradizionale nelle vie del centro della Crocetta di Torino.



ENTRACQUE

UNO SGUARDO SU ENTRACQUE

Domenica 18 agosto dalle 17.30 alle 19 presso il centro visita Enel escursione guidata dal coronamento della diga della Piastra. Costo. 5 euro a persona. Info al 0171/978616.



***

FRISE – VALLE GRANA

FESTA DI SAN BERNARDO

Domenica 18 agosto alle ore 11 S. messa con processione, alle 15 giochi per grandi e piccini in piazza., alle ore 20 Polenta con spezzatino e salciccia. Per prenotazioni 0171/989115 – 0171/988160 – 3683359804 – 3484670605



***



GAIOLA

FESTA DELL’ASSUNTA

Domenica 18 agosto dalle 15 divertimenti popolari presso gli impianti sportivi e in serata polenta e musica con karaoke



***

GOVONE

SAGRA DELLA LUMACA

Domenica 18 agosto ore 9.30 raduno delle 500 all’ombra del castello. Info al 3334926957



***

LIMONE E LIMONETTO

MUSICA E INCONTRI D'AUTORE



Domenica 18 agosto sarà la band Geno & his Rockin’ Dudes, con la musica dei più famosi brani rocknroll e r&b, a chiudere la rassegna limonese “Note d’acqua” al Lago Terrasole.

La formazione, guidata da Geno B. Goode, alias Carmelo Genovese e composta da voce, chitarra, pianoforte, basso (o contrabbasso) e batteria, con l’occasionale aggiunta del sax o di altri strumenti, si esibirà domenica 18 agosto, rigorosamente a bordo di una zattera galleggiante sulle acque del lago a 1.750 metri di altitudine. Il concerto avrà due ospiti speciali giunti per l’occasione: Veronica Sbergia e Max de Bernardi, che porteranno sul palco il loro contributo intriso di country blues, ragtime, hokum, jug band music e musica rurale degli anni ’20 e ’30.

Lo spettacolo ha inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese ed è accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza.

In alternativa, per gli amanti delle escursioni è in programma il Giro dei Laghi del Frisson con la guida Monica Dalmasso. Costo: 15 euro; previste riduzioni per bambini e ragazzi. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it

Alle 21 il Teatro Alla Confraternita ospiterà la conferenza “Alimentazione e Salute” del dottor Marco Missaglia con la presentazione del libro “Gusto e Salute: l’abc per una sana alimentazione”. A seguire degustazione di fiori eduli con i prodotti delle aziende Raverabio e Tastee.it di Albenga. Ingresso libero

Domenica 18 agosto, a Limonetto, si festeggerà la festa patronale di San Chiaffredo con la Santa Messa dedicata alle ore 10. Nel pomeriggio, dalle 16 presso l’Anfiteatro la frazione propone un laboratorio di pittura per bambini con letture di testi a cura dell’autore Paolo Usai.



LIMONE PIEMONTE

DESBARASSE E MOSTRA DI OSVALDO MOI

Per tutto il weekend del 17-18 agosto le vie del centro storico si animeranno con le bancarelle dei commercianti limonesi per il consueto appuntamento del Desbarasse.

Inoltre, fino al 28 agosto resterà aperta tutti i giorni, dalle 18 alle 22, la mostra dello scultore limonese Osvaldo Moi nell’atelier allestito in Via Roma 25. Ingresso libero (possibilità di visite in orari diversi contattando l’artista al numero 333 7999130).



***

MAGLIANO ALFIERI

CASTLE ANGELS

Domenica 18 agosto orari 10.30 – 12 – 14 – 15.30 – 17 al Castello di Magliano Alfieri una proposta di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Misteri, intuito e tanta avventura per un'occasione unica di divertimento! Castle Angels.

castellomagliano@barolofoundation.it

https://www.castleangels.it/







***

MONFORTE D’ALBA

FERRAGOSTO A BUSSIA

Sabato 17 e domenica 18 festa nella frazione Bussia di Monforte d'Alba, con serate enogastronomiche, musica e intrattenimento per bambini. Info: 328 716 1772



***

MONTEROSSO GRANA

BODI FEST

Domenica 18 agosto dalle ore 9 alle ore 19 si terrà “Bodi Fest”, mostra mercato e gastronomia della patata “Piatlina e Ciarda” delle Valli d’Oc organizzata dai produttori del Consorzio del Bodi. Alle 15 musica con “Le Randouline”.





***

NIELLA TANARO

FESTA DI SAN ROCCO

Domenica 18 agosto alle ore 11.15 messa presso la Chiesa Parrocchiale e benedizione del Pane di San Rocco.

info@comune.niellatanaro.cn.it



***

PAESANA

BORGO DI SANTA MARIA

La festa patronale del Borgo di Santa Maria torna con il suo splendore con tre giorni di musica, cibo e tanto divertimento.

Domenica 18 agosto dalle 10 alle 17 mercato per le vie del paese con speciali bancarelle di street food paesanese. Alle 16 grande scatolata di San Bernardo con premi per tutti i gusti. Alle 17 spettacolo di mangiafuoco, bolle di sapone e arti visive by Flavio Mangiafuoco. Alle ore 18.30 aperitivo frutta e bollicine presso Bar Gino. Alle ore 21 liscio con il gruppo Adalberto & la band.



PAESANA

FESTA PATRONALE DI SAN BERNARDO

Nel week end Lunapark, mercato e street food con prodotti tipici.



***

PAMPARATO

POLENTA SARACENA

Domenica 18 agosto “Sagra della polenta “Saracena” di Valcasotto, in occasione della festa patronale di San Ludovico, protettore del borgo. Santa messa all’interno della chiesa parrocchiale alle ore 10.15. Non mancherà l’attesa Sagra della polenta saracena, evento che sin dal 1973 attira centinaia di appassionati e cultori di questa prelibata ricetta, accompagnata dall’immancabile sugo di porri o dal ragù. A seguire, nel pomeriggio, divertimento grazie al suono delle fisarmoniche e dell’ormai consueto “San Lis party” con servizio bar e musica da ballare. La festa si terrà nel prato della borgata Ghirardi, appena sotto il borgo in direzione Navonera. Il parcheggio è ampio e prossimo all’area della manifestazione. Info: amicidivalcasotto@gmail.com





***

PEVERAGNO

FESTA IN FRAZIONE SAN MAGNO

Domenica 18 agosto alle ore 11 S. Messa cui seguirà benedizione mezzi agricoli. Alle 15 giochi per bambini e alle 19 nei campi adiacenti la chiesa preparazione della grande iscrizione realizzata con i trattori. Alle ore 19 polentata (prenotazioni al 3483155568 – 3478636751).





***

POCAPAGLIA

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSTO

Domenica 18 agosto alle ore 12 aperitivo offerto dalla Pro Loco e intrattenimento con la Banda Musicale del Roero. Alle ore 15.30 decima edizione del “Palio dei Borghi”. Alle ore 20 cena conclusiva e premiazioni.



***

PONTECHIANALE

GIOCHI PER BAMBINI

Domenica 18 agosto giornata dei bambini con spettacolo del pagliaccio Bistecca animazione e merenda a partire dalle 15.





***

PRATONEVOSO

LE SERATE DEL BORGO

Domenica 18 agosto cinema all’aperto e animazione curata dal Pratonevoso Village.



***

PRIOCCA

FESTA DI SAN ROCCO

Dal 15 al 17 agosto a Priocca si svolgerà la Festa patronale di San Rocco. Quattro serate enogastronomiche con musica live.

Tutte le sere cena con ricco menù alla carta, senza necessità di prenotazione e musica dal vivo e spettacoli con ingresso gratuito.

Domenica 18 agosto: gli atleti di Alba Cheer Titans intratterranno ragazzi e bambini, con esibizione finale, seguirà lo spettacolo dance dei Divina Live.

sagra.prolocopriocca.sponsor@gmail.com

***

RIFREDDO

FESTA DI SAN BERNARDO

Si festeggia 18 agosto presso la suggestiva e panoramica cappella di San Bernardo a Rifreddo. Un evento molto amato dai rifreddesi che ogni anno salgono fino sul costone roccioso al confine con Revello ed Envie per rendere onore al Santo. Ad organizzarla anche quest’anno gli amici di San Bernardo in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il programma prevede la Santa messa alle ore 11 e poi un momento di festa intorno alla cappella. Novità di quest’anno, la possibilità di consumare il pranzo, con la pasta al sugo e il formaggio locale per tutti ad offerta libera, preparato dagli Amici di San Bernardo, che può essere consumato negli ombreggiati dintorni della cappella. Visto il tempo incerto verrà montata anche una struttura coperta e saranno messi a disposizione di tutti tavoli e panche.



***

ROASCHIA

FESTA DI SAN BERNARDO

Da sabato 17 a mercoledì 21 agosto 2024 appuntamento a Roaschia con i tradizionali festeggiamenti patronali di San Bernardo. Spettacolo pirotecnico, tradizionale processione con banda musicale, giochi per grandi e piccini, tornei di carte e gare di bocce, serate gastronomiche e musicali. Lunedì 19 agosto street food in piazza e, a seguire, la notte dei sospiri. Spettacolo laser show, luci ed emozioni oltre al dj set di Gigi L'Altro, un deejay che ha avuto l'idea di creare un vero e proprio tributo ad uno dei più grandi maestri della musica dance e del genere musicale “lento violento”. Info: prolocoroaschia@gmail.com tel: 333 7052 328



***

ROATA CANALE

FESTA DI SAN GIOACCHINO

Domenica 18 agosto alle ore 9 S.Messa solenne e a seguire aperitivo. Nel pomeriggio 6° Raduno Auto e Moto d’Epoca. Per info: Claudio 3349368866. Alle ore 20 Cena dell’Amicizia e serata Live Rock’n Roll – Rockabilly con Ivan Wild Boy.



***

ROATA CHIUSANI

FESTA DI SAN BERNARDO

Domenica 18 agosto alle ore 10 S. messa e processione in onore di San Bernardo Abate con la Banda Musicale di Villafalletto. Alle 17 “Canta Roata-I tormentoni estivi” e visite prenotabili all’azienda “Green Tus” ore 17.45 e 18.45 prenotarsi al 3463018079. Alle ore 21 Tre Lilu in concerto con lo spettacolo “Mai basta” ingresso gratuito.



***

ROCCAVIONE

FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 18 agosto alle ore 10.30 S. Messa e processione accompagnata dalla banda Andrea Vessella di Caraglio. Pranzo con polenta ai Giardini d’Ara (prenotazioni al 3485282425). Nel pomeriggio Prezzemolo con i suoi “Giochi di una volta”, mostra fotografica e micologica e spettacolo di danza della Psg Roccavione. Alle 21 musica occitana con i Descarpantes.



***

SALUZZO

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA



Nel weekend 16-18 agosto gli orari di apertura e i servizi per i visitatori saranno i seguenti:

La Castiglia con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e collezione permanente della Fondazione Garuzzo: venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica 18 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Museo Civico Casa Cavassa: venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica 18 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica: sabato 17 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica 18 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19;

Casa Museo di Silvio Pellico: domenica 18 dalle ore 14 alle 19.

In Castiglia e a Casa Cavassa sono previste visite guidate a partenza fissa sabato 17 e domenica 18 alle ore 11, 15.30, 16.30 e 17.30 (il sabato l’ultimo turno di visita è alle ore 16.30).

Il nuovo spazio ArCo - Archivio Contemporaneo in Castiglia con la mostra sul mondo carcerario #passionirecluse, allestita in occasione di Archivissima24, sarà visitabile nei medesimi orari di apertura della Castiglia dal 15 al 18 agosto. Ritrovo alle ore 16.30 o 17.30 dalla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello 1 - Saluzzo).

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione è obbligatoria.



***

SAMPEYRE

FESTE D’ESTATE

Domenica 18 agosto dalle ore 9 mercatino equosolidale e dalle 12 pranzo con Dj presso il centro sportivo Il Poli. Alle ore 21 concerto della Hangover Rock Band.





***

SERRAVALLE LANGHE

FESTA DELL’ASSUNTA

La Proloco di Serravalle Langhe organizza dal 14 al 18 agosto la tradizionale Festa dell'Assunta. Serate enogastronomiche, musica ed altri eventi. Info: proloco.serravallelanghe19@gmail.com



***



VALDIERI

UNA VALLE DA RE

Domenica 18 agosto, a partire dalle ore 10 presso le Terme Reali di Valdieri, il FAI di Cuneo organizza una giornata nel cuore delle Alpi Marittime alla scoperta del legame tra la famiglia reale Savoia e i valligiani. Prenotazione consigliata, evento a pagamento. Info: cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it

https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/fondoambiente.it



VALDIERI – DESERTETTO

FESTA DI SAN BERNARDO

Domenica 18 agosto alle ore 10 processione con S. Messa accompagnata dal coro delle voci bianche di Valdieri. Alle ore 12.30 polentata, stima del cesto e giochi popolari in frazione. Nel pomeriggio accompagnamento musicale del gruppo folk occitano Lou Vacanzier.