“Frammenti di esistenza”, a Martiniana Po la mostra della scultrice Germana Eucalipto

Inaugurata oggi, sabato 13 giugno alle 17, nella chiesa della Confraternita dei Disciplinati in piazza Gauthier a Martiniana Po, la mostra personale “Frammenti di esistenza” della scultrice sanfrontese Germana Eucalipto.

L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna, con il patrocinio del Comune propone una selezione di sculture, busti, ritratti e opere installative che ripercorrono il percorso creativo dell’artista.

Protagonista della ricerca dell’artista di Sanfront c’è l’argilla, una materia che nelle sue mani si trasforma in figure sospese tra realtà e immaginazione.

Corpi eterei che sembrano liberarsi dalla materia, volti silenziosi e apparentemente inespressivi diventano strumenti per raccontare emozioni contrastanti, inquietudini, fragilità e riflessioni sull’esistenza umana.

Pur vantando un lungo percorso espositivo in Italia e all’estero, Germana Eucalipto è conosciuta soprattutto nel territorio piemontese per il monumentale volto realizzato per l’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, chiamato appunto “Anima” una delle opere più rappresentative della sua produzione artistica. L’imponente scultura, a forma di grande maschera alta 7 metri, attraverso il dialogo tra pieni e vuoti, richiama la poetica del frammento e restituisce una forte intensità espressiva, diventando uno dei simboli più riconoscibili dello spazio all’aperto dedicato a concerti ed eventi nella campagna tra Savigliano e Bra.

L’inaugurazione della mostra di Martiniana Po sarà anche un’occasione per approfondire il lavoro dell’artista grazie all’intervento di Anna Cavallera e per condividere un momento di incontro e convivialità con il pubblico.

La mostra resterà visitabile gratuitamente fino a domenica 28 giugno.

Gli orari di apertura sono il sabato dalle 16,30 alle 18 e la domenica dalle 10,30 alle 12 e dalle 16,30 alle 18.