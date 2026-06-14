Al via i "Venerdì Vibranti" a Boves: magia, musica e street food in piazza Italia

Piazza Italia a Boves si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione dei Venerdì Vibranti, la rassegna estiva organizzata dall’associazione dei commercianti La Sporta.

Due serate magiche, in programma venerdì 19 e venerdì 26 giugno a partire dalle 20:30, offriranno un’esplosione di allegria, arte di strada, attrazioni per bambini e grande musica dal vivo, il tutto accompagnato dalle imperdibili proposte dello street food. I locali e i volontari del paese delizieranno infatti il pubblico per tutta la durata degli eventi con specialità gastronomiche, aperitivi e menù dedicati, creando l'atmosfera ideale per cenare e divertirsi all'aperto nel cuore della comunità.​

Il primo appuntamento di venerdì 19 giugno vedrà la piazza accendersi con il Circobus della compagnia cuneese Fuma che ’Nduma, dove grandi e piccini potranno mettersi alla prova scoprendo l'equilibrismo, la giocoleria e i tessuti aerei. I volti dei più piccoli prenderanno vita grazie al Truccabimbi di Francesca Bigiarelli e all'energia della Baby Dance firmata Prismadanza. La serata entrerà nel vivo con la poesia circense e lo scenografico spettacolo di Luca D'Avvero, capaci di incantare il pubblico con performance sospese tra sogno e meraviglia. A seguire, la piazza diventerà lo scenario della divertentissima e soffice Battaglia dei Cuscini insieme alla compagnia Il Melarancio, un evento collettivo unico in cui gli spettatori diventeranno i veri protagonisti tra piume e cuscini volanti. A chiudere la notte in grande stile sarà la Swing and Soda Band, con un concerto travolgente che fonderà l'eleganza dello swing americano con i grandi successi della musica italiana.​Il divertimento proseguirà venerdì 26 giugno con una nuova rosa di straordinarie attrazioni. Per i bambini tornerà l'appuntamento con il Truccabimbi, questa volta curato da Maria, e la scatenata Baby Dance di Prismadanza, a cui si aggiungerà il Ludobus di Mago Trinchetto, un mix di giochi e attività d'animazione per tutte le età perfetto per condividere risate e creare ricordi indimenticabili.

Sul fronte artistico, Fuma che ’Nduma tornerà a incantare la platea con la magia del circo contemporaneo, affiancato dall'esibizione di Thomas Goodman, che stupirà il pubblico con le sue incredibili e poetiche bolle di sapone giganti. I veri colpi di scena della serata lasceranno tutti con il naso all'insù: l'incredibile show Air Jukebox di Prismabanda e Luca Piallini accenderà il cielo bovesano con luci, danza e musicisti sospesi nell'aria con i loro strumenti dal vivo. La colonna sonora perfetta per ballare e cantare sotto le stelle sarà poi affidata all'energia e alla simpatia della Music Garden Band.

​Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Per rimanere aggiornati in tempo reale e scoprire tutti i dettagli nel dietro le quinte, vi invitiamo a seguire la pagina Instagram ufficiale@lasporta_boves