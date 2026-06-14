"Facciamo fiorire Marene": ottimo bilancio per l'edizione 2026 [FOTO]

Bellissima esperienza la nuova edizione di 'Facciamo fiorire Marene' manifestazione organizzata da oltre dieci anni dall'associazione 'La Baracca dei Birbanti'.

La giornata molto calda non ha ridotto l'affluenza, i bambini hanno partecipato a tutte le attività proposte da enti e associazioni del territorio, nella cornice di Parco Galvagno. Hanno seguito un percorso che terminava con la creazione del proprio vaso di fiori, vaso che come ogni anno hanno portato a casa per prendersi cura della loro piantina.

Biblioteca, scuole dell'Infanzia di Marene e Madonna del Pilone, Isabella di 'A tutto Edu' hanno proposto attività per i bambini, i giovani volontari hanno organizzato una divertentissima caccia al tesoro, i ragazzi di Fuma che 'nduma hanno fatto provare ai partecipanti giochi di equilibrio , Michele Chiavassa ha messo a disposizione le sue caprette.

Numerosissimi sono stati anche gli anziani delle due case di riposo di Marene che hanno colorato con i bambini e hanno creato il loro vaso.

Tutte le attività hanno avuto molto successo, il pomeriggio è stato divertente e coinvolgente, i bambini hanno lasciato scritte le loro impressioni, tutte molto entusiaste e positive.

Ringraziamo tutti gli enti che si sono messi a disposizione, il comune di Marene, gli alpini che come sempre ci sono di grande aiuto nell'organizzazione e nella gestione della merenda, i giovani volontari che ci hanno dato una mano con il loro supporto e la loro fantasia e tutti i partecipanti che con il loro entusiasmo hanno reso bellissima la giornata.



