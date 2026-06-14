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Eventi | 14 giugno 2026, 14:26

"Facciamo fiorire Marene": ottimo bilancio per l'edizione 2026 [FOTO]

Manifestazione organizzata da oltre dieci anni dall'associazione 'La Baracca dei Birbanti'

Bellissima esperienza la nuova edizione di 'Facciamo fiorire Marene' manifestazione organizzata da oltre dieci anni dall'associazione 'La Baracca dei Birbanti'.

La giornata molto calda non ha ridotto l'affluenza, i bambini hanno partecipato a tutte le attività proposte da enti e associazioni del territorio, nella cornice di Parco Galvagno. Hanno seguito un percorso che terminava con la creazione del proprio vaso di fiori, vaso che come ogni anno hanno portato a casa per prendersi cura della loro piantina.

Biblioteca, scuole dell'Infanzia di Marene e Madonna del Pilone, Isabella di 'A tutto Edu' hanno proposto attività per i bambini, i giovani volontari hanno organizzato una divertentissima caccia al tesoro, i ragazzi di Fuma che 'nduma hanno fatto provare ai partecipanti giochi di equilibrio , Michele Chiavassa ha messo a disposizione le sue caprette.

Numerosissimi sono stati anche gli anziani delle due case di riposo di Marene che hanno colorato con i bambini e hanno creato il loro vaso.

Tutte le attività hanno avuto molto successo, il pomeriggio è stato divertente e coinvolgente, i bambini hanno lasciato scritte le loro impressioni, tutte molto entusiaste e positive.

Ringraziamo tutti gli enti che si sono messi a disposizione, il comune di Marene, gli alpini che come sempre ci sono di grande aiuto nell'organizzazione e nella gestione della merenda, i giovani volontari che ci hanno dato una mano con il loro supporto e la loro fantasia e tutti i partecipanti che con il loro entusiasmo hanno reso bellissima la giornata.


 

cs

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