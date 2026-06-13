Savigliano stasera si accende con “SAVmmer – Verano Urbano”

Le vie e le piazze del centro di Savigliano si preparano ad accogliere due serate all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della socialità.

Debutta questa sera, sabato 13 giugno, ‘SAVmmer – Verano Urbano’, la nuova manifestazione organizzata dall’associazione “Sav Ets Aps” con il patrocinio del Comune di Savigliano, nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso eventi capaci di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

La realtà associativa è nata dall’unione di alcune attività commerciali e locali del territorio saviglianese con l’obiettivo di promuovere la città attraverso eventi, cultura, musica e aggregazione.

Già in programma anche un secondo evento per sabato 20 giugno.

La volontà dell’associazione è quella di contribuire a una nuova stagione di manifestazioni, capaci di valorizzare il territorio e di inserirsi all’interno del ricco calendario estivo saviglianese, promuovendo una città viva, attrattiva e aperta a pubblici differenti.

“SAVmmer nasce dalla volontà di alcuni esercenti e realtà del territorio di creare qualcosa che possa portare energia nuova alla città — spiega il presidente dell’associazione, Mauro Porera —. Con ‘SAVmmer – Verano Urbano’ vogliamo contribuire alla promozione di Savigliano attraverso un evento che metta insieme musica, socialità e valorizzazione del centro cittadino. L’obiettivo è creare un appuntamento capace di coinvolgere giovani, famiglie e visitatori provenienti anche da fuori Savigliano, generando un turismo sano, divertente e positivo. Desideriamo ringraziare il Comune e la Polizia Municipale Locale di Savigliano per il supporto, la disponibilità e la collaborazione dimostrata durante l’organizzazione della manifestazione”.

La manifestazione raccoglie idealmente l’eredità di eventi che negli anni hanno animato Savigliano, come “Urban Beach” e “Sunset Festival”, cercando però di sviluppare un approccio più diffuso e inclusivo.

Se piazza Santarosa sarà il cuore più orientato ai DJ set, il resto del percorso ospiterà proposte pensate per pubblici diversi, con particolare attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli.

Le aree di via Tapparelli, piazza Cesare Battisti, via Alfieri e via Sant’Andrea ospiteranno concerti live che spazieranno dal rock al jazz, dal cantautorato all’hip hop, mentre una zona dedicata ai bambini proporrà intrattenimento, giochi e attività come truccabimbi e animazione.

Accanto alla proposta musicale, spazio anche all’arte: Gianmario Vigna curerà infatti una piccola mostra diffusa con alcune sue opere esposte all’interno dei locali aderenti alla manifestazione.

Per entrambe le serate saranno coinvolti artisti, musicisti, DJ, associazioni e collettivi del territorio, con l’obiettivo di creare una manifestazione dinamica e partecipata capace di valorizzare il centro cittadino.