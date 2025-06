Palio dei Borghi di Fossano: primo atto in archivio con la vittoria di Borgo San Bernardo [FOTO]

Nella serata di venerdì 13 si sono svolti i giochi della tradizione che anticipano la grande sfida della corsa del sabato, con un salto nel passato attraverso giochi cuorisi e coinvolgenti: la “Staffetta dell’oca”, il “Centra l’oca”, il tiro alla fune e la tradizionale corsa alle Bandiere, quattro i giovani di ogni borgo che si sono cimentati al fine di ottenere importanti vantaggi per la gara dei cavalli del sabato.

Prima di entrare in arena, dove sono stati accolti dal Sindaco Dario Tallone, che ha passato il testimone al Monarca e alla Monarchessa Mattia e Giulia che vestono i panni di di Carlo Emanuele I diSavoia e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, i figurati hanno sfilato nella centrale via Roma guidati dal gruppo storico del gruppo Musici e Sbandieratori dei Principi d’Acaia.

La gara è stata vinta dal team di Borgo San Bernardo composto da Luca Panetto, Nicoló De Lio, Pietro Giraudo e Serena Barletta. Al secondo posto Borgo Vecchio poi Salice, Romanisio, Piazza, Nuovo e Sant’Antonio. “Sanby” oltre al totem dei giochi si aggiudica la possibilità di correre nella batteria migliore al palio e potrà scegliere in quale momento della fare tirare i propri arcieri.



Questa sera tutto coloro che non sono riusciti a trovare gli ambiti biglietti, potranno assistere alla sfilata del corteo storico dei Borghi e degli Sbandieratori e Musici dei Principi d’Acaia in via Roma, via Cavour ed ingresso in Arena in piazza Castello a partire dalle ore 19,15.

Alle 21,15 il corteo entrerà nell’Arena in Piazza Castello il momento topico della Giostra dell’Oca e del Palio vero e proprio. La corsa dei cavalli é sempre organizzata su due batterie: una da tre e una da quattro, a seguire la finalissima. Anche quest’anno l’abilità degli arcieri permetterà di sommare punti per la classifica finale.

Per motivi organizzativi l’apertura dei cancelli è anticipata alle ore 19,15. Gli organizzatori ricordano che non è consentito portare dentro l’arena, tra il resto, borracce di qualsiasi genere e chiedono a chi non è in possesso di non recarsi agli ingressi.