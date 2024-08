Il monregalese Cristiano Garelli trionfa nel triathlon sprint di livello "bronze" di Osiglia

Nella giornata di sabato 10 agosto si è svolto presso il Lago di Osiglia la 24ª edizione del triathlon sprint di livello “bronze” organizzato come da tradizione dal Savona Triathlon: 750 metri di nuoto, seguiti 17 km di bici e poi da 4,7 km di corsa sul lungo lago a chiudere questa gara nel verde dell’entroterra ligure, molto partecipata che ha visto al via oltre 250 partenti.

Per la Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo si sono presentati ai nastri di partenza quattro atleti: il primo a tagliare il traguardo è stato il veterano Cristiano Garelli in 1h08’ classificandosi 13° di categoria M3 seguito da Aldo Bongiovanni che termina la sua prestazione in 1h10’17” settimo nella categoria M1 e da Alex Bottero che in 1h13’16” si piazza al 13° posto di categoria S3.

Tra le donne Shara Giuliano ottiene un ottimo secondo posto categoria M3 con il tempo di 1h13’40”.