L'estate riprende il suo corso: in settimana ripresa dell'alta pressione temperature in rialzo

Oggi giornata un po' grigia per il passaggio della saccatura sull'Italia che nei giorni scorsi ci ha riportato a condizioni termiche più gradevoli e un po' di maltempo, specie sui settori meridionali. Da domani netto miglioramento con alta pressione in ripresa e rialzo delle temperature, e caldo di moderata intensità verso il fine settimana.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 19 agosto

Il cielo sarà per lo più nuvoloso con nuvolosità in graduale diminuzione a partire da ovest durante la giornata. Basse possibilità di fenomeni, più probabili su estremo levante ligure.



Temperature in leggero rialzo già oggi con massime fino a 28-30 °C. Venti assenti o deboli provenienti dai quadranti nordorientali. Locali raffiche più moderate sul levante ligure.



Da domani martedì 20 fino a venerdì 23 agosto.



Rinforzo dell'alta pressione e tempo stabile e per lo più soleggiato almeno fino a venerdì. Da giovedì riprenderà un po' di attività convettiva pomeridiana sulle Alpi con isolati rovesci o deboli temporali.



Temperature ancora in rialzo e con valori massimi fino 32/33 °C, mentre le minime si attesteranno tra i 19 e i 22 °C, localmente più in basso nell'entroterra e più in alto sulle coste.



Venti generalmente assenti o deboli variabili ed a regime di brezza.

Tendenza fine settimana

Non dovrebbe cambiare molto la situazione, con caldo ancora un po' più intenso nel fine settimana e ancora belle giornate estive, anche se si prospetta un nuovo peggioramento proprio a partire da domenica.



