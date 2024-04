Spaccio di cocaina in via Meucci a Cuneo: pusher condannato a quattro mesi di reclusione

Via Meucci a Cuneo in un'mmagine di repertorio

Era un pomeriggio dell’agosto 2022 quando i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cuneo, presidiando la zona che da corso Giolitti conduce al piazzale della Libertà, videro un uomo aggirarsi con fare sospetto sulle scale del Movicentro.

Decisi a osservare la situazione dopo essersi appostati in via Monte Zovetto, i militari videro poco dopo sopraggiungere M.A., giovane noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio. I due poi si allontanarono attraversando i giardini posti di fronte alla stazione ferroviaria: “Quando furono davanti al negozio di alimentari – ha spiegato in aula l’appuntato scelto che aveva effettuato l’appostamento – i due si separarono e M. A., direttosi verso via Meucci, tornò poco dopo consegnandogli qualcosa. A quel punto decidemmo di intervenire”.

I Carabinieri fermarono l’uomo che, passata l’agitazione, sputò un ovulo giallo contenente 0,22 di cocaina che aveva nascosto in bocca. Mandato a processo con l’accusa di spaccio di stupefacente M.A., è stato condannato in tribunale a Cuneo a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 688 euro di multa.