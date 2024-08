Il nuovo vino di Bottega che celebra la pace

Si chiama “The wine of the peace” ed è il nuovo vino realizzato da Bottega, una delle nostre aziende più conosciute in tutto il mondo. Non verrà messo in vendita ma regalato ai Capi di Stato di ogni parte del pianeta. Un messaggio di pace, senza alcune presunzione, che l’azienda veneta ha deciso di “produrre” per dare un proprio contributo, anche se minimo, perché il mondo ricordi le traversie della guerra tra Russia e Ucraina e quella fra Israele e Palestina. Per accontentare tutti ne verrà realizzare anche una versione senza alcol.

Bottega ha anche parlato di un problema burocratico legato all’integrazione dei dipendenti e delle visite della clientela. “Se la nostra azienda deve invitare clienti, che provengono da paesi lontani e che hanno bisogno di un visto del nostro consolato, la procedura è lunga, burocratica e complicata e si corre il rischio di avere un’immagine internazionale non aperta al mondo e che quindi chiude le barriere ai nostri prodotti. In questi giorni”, dice Sandro Bottega, presidente di Bottega spa, “ci interfacciamo con un invito di clienti di Dubai che valgono parecchie centinaia di migliaia di bottiglie che non riescono, da 2 mesi ad ottenere il visto per entrare dal nostro consolato. Nemmeno un nostro intervento diretto è riuscito far breccia. Quando poi dobbiamo cercare dei lavoratori aòllora diventa praticamente impossibile.