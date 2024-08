Stivali da donna: i modelli più trendy per il prossimo inverno

Si avvicina il momento di tirar fuori le scarpe pesanti. Come tutti gli anni quando si parla di calzature femminili, la parte del leone la fanno gli stivali. Tutte le donne ne hanno diverse paia nella scarpiera e per un motivo molto semplice: parliamo di una delle scarpe più versatili in assoluto.

Gli stivali da donna si adattano ai gusti di chi ama i look che strizzano l’occhio allo stile classico, così come a quelli di chi, invece, è entusiasta all’idea di mettere in primo piano un mood grintoso.

Come li porteremo nel corso della stagione fredda 2024 - 2025, ormai alle porte? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Stivali texani

Vero e proprio must have per la donna che ama non passare inosservata, lo stivale texano è una delle calzature più trendy dell’anno. A dimostrazione della sua popolarità, basta notare il suo essere protagonista assoluto delle collezioni di brand di footwear amatissimi (tra i più apprezzati del momento, troviamo l’azienda campana Mimmu, che si distingue per lo straordinario mix tra sensualità e originalità che caratterizza le sue creazioni).

Per quanto riguarda i colori, tra le cromie più in voga troveremo indubbiamente un grande classico come il nero, per non parlare del fascino indiscusso del viola.

Stivale pitonato (ecologico)

Basta passare in rassegna le proposte dei grandi brand di moda sulle passerelle delle fashion week per accorgersi che, nell’ambito degli stivali da donna che andranno di moda nei prossimi mesi, figurano i modelli la cui superficie esterna ricorda il manto di un pitone.

Ovviamente si parla di calzature realizzate con materiali ecologici e rigorosamente cruelty free.

Stivali al ginocchio

Altro omaggio al selvaggio west, gli stivali al ginocchio sono il non plus ultra della sensualità e permettono di rendere speciali anche gli outfit delle giornate più fredde dell’anno.

Stivali color crema? Sì, grazie!

Come abbiamo avuto modo di vedere poco fa parlando degli stivali texani, la stagione fredda 2024 vedrà scemare notevolmente la supremazia del nero per quanto riguarda i modelli femminili.

A dimostrarlo ci penserà, per esempio, la popolarità degli stivali color crema.

Per un look ancora più originale, il consiglio è quello di scegliere modelli caratterizzati dalla presenza del logo in bella vista.

Il tacco? Molto meglio basso!

Stivali a punta color ruggine, l’abbinamento perfetto con il denim

La donna che vorrà spiccare per attenzione alle tendenze di moda non potrà assolutamente rinunciare, nei prossimi mesi, a tenere nell’armadio un paio di stivali a punta color ruggine, una cromia che si sposa benissimo con i capi in denim, sempre più presenti nel guardaroba di tutte le stagioni. Provare per credere!

Stivali color oro, la scelta giusta per chi ama osare

Per una serata ad alto tasso di sensualità, al posto delle classiche décolleté con il tacco si possono tirare fuori dall’armadio... gli stivali color oro!

Sì, hai capito benissimo: il colore che più di tutti simboleggia preziosità, unicità e voglia di stupire, sarà tra le cromie più trendy per quanto riguarda gli stivali femminili.

Attenzione, però: per essere davvero al passo con la moda, è meglio orientarsi verso stivali modello second skin.

Stivali blu

Rimanendo con il focus sui colori, ricordiamo l’importanza, nel guardaroba femminile della stagione fredda che stiamo per accogliere, degli stivali blu, possibilmente scuro, realizzati in ecopelle.

Saranno i protagonisti assoluti - ed elegantissimi - sia dei tuoi outfit da ufficio, sia dei look per le serate eleganti.

Stivali effetto vernice

L’effetto vernice dominerà il guardaroba femminile nei prossimi mesi, coinvolgendo anche le calzature e, di riflesso, pure gli stivali. Un vero must have saranno soprattutto quelli in vernice total black, scelta perfetta per quei look che catalizzano l’attenzione al primo sguardo, rimanendo impressi nella mente.