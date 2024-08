In provincia di Cuneo i gazebo di Fratelli d’Italia per illustrare le riforme del Governo Meloni

“Fratelli d’Italia non va in vacanza ed incontra cittadini e turisti nelle località di villeggiatura per illustrare le riforme e i provvedimenti portati avanti dal Governo Meloni”.



Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, spiega l’iniziativa che si è svolta non solo nel suo comune ma anche a Limone Piemonte. Nei due centri turistici della Granda sono stati allestiti dei gazebo “dove siamo stati a disposizione di cittadini e turisti - precisa Ciaburro - per illustrare come il Governo Meloni sta cambiando l’Italia”.



Dopo le tappe di Argentera e Limone Piemonte, il gazebo di Fratelli d’Italia sarà allestito ad Alba, il 31 agosto dalle 11 alle 13 in piazza Savona.



“Il Governo Meloni - conclude l’onorevole Ciaburro - non arretra di un millimetro nel rilancio della Nazione: dal fisco alla giustizia, dal premierato all'autonomia, continuiamo a batterci per lasciare ai nostri figli un'Italia migliore”.