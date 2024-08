"Grazie per le tante mani tese per aiutare Osvaldo e di riflesso noi, nel lungo cammino della malattia"

Possiamo dimenticare una data, un numero di telefono, ma mai dimenticheremo chi ci ha teso la mano nel momento del bisogno...

Grazie per le tante mani tese che abbiamo incontrato in questi anni che hanno sempre cercato di aiutare Osvaldo Einaudi e di riflesso noi, nel lungo cammino della malattia.

In particolare, vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore il Dottor Renato Lombardo, la Dottoressa Franca Margaria, il Dottor Matteo Parola, il Dottor Giampaolo Magro, il Dottor Francesco Tassone e l’infermiera Donatella Gaviglio.

Grazie anche a tutti i medici, gli infermieri e le Oss che ha incontrato negli ospedali del Santa Croce e del Carle di Cuneo, a partire dal Pronto Soccorso, nei vari reparti, in particolare in Endocrinologia e Diabetologia e ora in ultimo il reparto di Rianimazione, dove è stato accolto, curato e supportato in modo encomiabile.

Inoltre, è doveroso dire un grazie particolare a Don Carlo Vallati, ai parroci di Caraglio e a Don Graziano Einaudi, alla cantoria presente al funerale, alla Preside Cristina Bersani e alle colleghe tutte dell’I.C. di Cervasca di Maria Pia, all’ amministrazione, i collaboratori e al sindaco di Prazzo, alla Protezione Civile e agli Alpini di cui lui conservava la memoria.

Grazie al Sindaco di Caraglio Paola Falco, all’ amico ed ex sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia, grazie al Collegio dei Geometri di Cuneo di cui lui ha fatto parte per oltre 40 anni.

Grazie al reparto di manutenzione della Merlo per il supporto dato a Marco e ai soci di Osvaldo e Andrea dell’ufficio per il supporto dato loro.

Un grazie speciale agli amici e amiche del cuore di Osvaldo, Maria Pia, Andrea e Marco.

Per ultimi, ma non per importanza, ringraziamo tutte, ma proprio tutte le persone che hanno voluto bene ad Osvaldo e che hanno preso parte in vario modo al nostro dolore.



Maria Pia, Andrea, Marco e famiglie