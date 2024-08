Cordoglio per la morte dell’ex sindaco di Prazzo Osvaldo Einaudi

Da Caraglio a Prazzo, sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la morte oggi, martedì 6 agosto, del geometra ed ex sindaco di Prazzo Osvaldo Einaudi.

Di anni 70, era originario della borgata Chiotto di San Michele di Prazzo. Un legame radicato e molto forte quello con la montagna e con le sue origini, che non solo lo riportava spesso lassù, ma che lo aveva spinto a mettersi al servizio del proprio territorio, in parallelo alla professione da geometra che esercitava invece a Caraglio.

Così, la carriera politica di Einaudi era iniziata 1978 come tecnico comunale, per poi essere nominato sindaco nel 2006 e ricoprire l’incarico per due mandati consecutivi, fino al 2016. Inoltre, con l’amministrazione di Denisia Bonelli, era stato vicesindaco, dal 2016 al 2020, e consigliere, dal 2020 al 2021. Attualmente era membro della Commissione Edilizia comunale.

Appassionato studioso di storia, in particolare della seconda guerra mondiale, nel corso della sua vita ha condotto numerose ricerche riguardanti i giovani di Prazzo chiamati a combattere. Ha visitato i luoghi di battaglia, i sacrari e aveva incontrato i reduci per raccogliere le loro testimonianze: ammirevole da parte sua erano il rispetto, l’attenzione e la sensibilità. Il frutto del suo lavoro si è poi concretizzato proprio nella sua borgata nativa, con la nascita di un punto espositivo aperto al pubblico, ricco di storia e di cimeli della grande guerra. Di lui da ricordare è anche la cura del sentiero dedicato al fratello Remo Einaudi, oltre alle molte opere ed interventi realizzati come primo cittadino, tra i quali spicca senza dubbio l’acquisizione dell’ex caserma Pisacane a Prazzo.

“Osvaldo si è adoperato per il paese e per il territorio a cui era molto legato e dove tornava appena possibile - ci tiene a ricordarlo il sindaco di Prazzo Gabriele Lice - Persona moderata e disponibile, collaborava con l’attuale amministrazione comunale, mettendo a disposizione la propria esperienza. L’Amministrazione comunale esprime le proprie condoglianze all’anziana madre Emma, alla moglie Maria Pia, ai figli Andrea e Marco e a tutta la famiglia”.