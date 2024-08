SuperRare scende del 15%. Questa nuova meme coin può essere la migliore alternativa?

Il prezzo di SuperRare è crollato del 15% nelle ultime 24 ore e si è attestato a $0,2103 con un calo del del volume di scambi superiore al 35% pari a $668 milioni.

Visto questo brusco calo, che però fa seguito a un aumento del 150% circa di RARE negli ultimi 7 giorni, gli investitori si sono messi alla ricerca di un’alternativa migliore e più stabile. Ecco che cosa hanno scoperto.

Analisi del prezzo di SuperRare

Il movimento delle quotazioni di RARE/USDT sul timeframe giornaliero mostra che il prezzo si è mosso all'interno di un canale ribassista per diversi mesi, indicando un periodo prolungato di movimento al ribasso o laterale.

Tuttavia, di recente il prezzo è uscito da questo canale ribassista, formando una curva parabolica, che è un forte indicatore di un potenziale trend rialzista. In seguito al breakout, il prezzo ha subito un'impennata significativa, raggiungendo un picco vicino al livello di $0,4000, in prossimità della zona di “take profit”.

Questa impennata del prezzo è stata accompagnata da un forte aumento del volume degli scambi, a ulteriore conferma della forza del rialzo. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) mostra una condizione di estremo ipercomprato a 82,06, suggerendo che l'asset è sovraesteso e potrebbe subire presto una correzione o un consolidamento.

È stato individuato un livello di supporto intorno a $0,2500, che potrebbe essere un livello chiave da tenere d'occhio se il prezzo dovesse ritracciare. Date le condizioni di ipercomprato, è possibile una correzione a breve termine verso questo livello di supporto. Tuttavia, se il livello di supporto dovesse reggere e lo slancio rialzista dovesse continuare, il prezzo potrebbe tentare un nuovo rally, puntando potenzialmente a livelli più alti.

Previsione del prezzo di SuperRare

RARE/USDT probabilmente subirà un pullback o un consolidamento a breve termine mentre il mercato correggerà le condizioni di ipercomprato dell'RSI. Il prezzo potrebbe testare il livello di supporto intorno a $0,2240 se la tendenza al ribasso dovesse continuare.

Tuttavia, la mancata tenuta del supporto a $0,2240 potrebbe portare a una correzione più profonda, forse verso zone di supporto inferiori intorno a $0,1847.

In caso contrario, lo slancio rialzista potrebbe riprendere se questo supporto dovesse tenere, portando a un altro potenziale rally. Il prossimo obiettivo potrebbe essere il massimo precedente, vicino a $0,4244. Se i tori dovessero superare questo livello, il prezzo potrebbe puntare a nuovi massimi.

