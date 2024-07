Guida passo passo all’acquisto della meme coin The Meme Games

The Meme Games è una nuova meme coin lanciata per celebrare le Olimpiadi di Parigi 2024. Il progetto presenta una presale con un meccanismo di gamificazione che permette agli utenti di guadagnare ricompense comprando il token MGMES.

Inoltre, The Meme Games permette ai trader di fare subito staking dei token acquistati, per ottenere un guadagno passivo.

Al momento, la presale ha raccolto oltre 220.000 dollari, con il token MGMES venduto a 0,00905 dollari. Il valore del token aumenterà con ogni fase della raccolta fondi, quindi i trader interessati dovrebbero acquistare l’asset il prima possibile, in modo da ottimizzare i guadagni in caso di crescita dopo il listing su CEX e DEX.

Inoltre, partecipando alla presale, si potrà prendere parte a un gioco che permette di vincere ulteriori token.

Per ogni acquisto del token MGMES, i trader potranno scegliere tra cinque atleti basati su personaggi delle meme coin e gareggiare in una corsa virtuale di 169 metri. La vittoria dell'atleta selezionato garantirà un bonus del 25% sui token acquistati.

Gli atleti hanno la stessa possibilità di vittoria (20%), mentre per ogni acquisto se ne potrà scegliere uno diverso.

I trader neofiti alle prime armi nel settore delle criptovalute, potranno scoprire come acquistare MGMES leggendo la nostra pratica guida, dove verrà spiegati tutti i passaggi necessari per effettuare lo scambio.

Scaricare un Wallet Crypto

Per acquistare MGMES, così come altri token in presale o sugli exchange, occorre un wallet digitale.

La maggior parte dei wallet digitali si possono scaricare gratuitamente dai loro siti ufficiali, sia come estensioni del browser, sia come app per smartphone e tablet.

Una volta scaricato e installato, occorre configurare il wallet seguendo delle istruzioni specifiche. Il processo solitamente include la creazione di un nuovo account e l’impostazione di una password sicura.

Il sito ufficiale della presale di The Meme Games supporta i seguenti wallet:

Wallet Connect

Best Wallet

MetaMask

Coinbase Wallet

Acquistare Criptovalute su un Exchange

Al fine di acquistare The Meme Games, occorre avere le seguenti criptovalute nel proprio wallet:

Ethereum (ETH)

Tether (USDT)

Binance Coin (BNB)

In alternativa, i trader possono comprare la meme coin utilizzando la propria carta di credito. Per comprare le criptovalute, occorre registrarsi su un exchange centralizzato (CEX) come Binance, Coinbase, o Kraken, oppure su un exchange decentralizzato (DEX) come Uniswap.

La procedura di registrazione può variare in base all'exchange, ma in generale richiede una verifica KYC (Know Your Customer), per verificare l'identità dell'utente tramite documenti ufficiali.

Una volta completata la registrazione all’exchange sarà possibile collegare il proprio wallet e procedere all'acquisto della criptovaluta desiderata utilizzando metodi di pagamento come carta di credito, bonifico bancario o altre opzioni disponibili. In seguito si potranno trasferire le criptovalute acquistate dal conto dell'exchange al proprio wallet personale.

Comprare MGMES sul sito della presale

Con le criptovalute necessarie nel proprio wallet, il prossimo passaggio sarà l’effettivo acquisto dei token MGMES sul sito ufficiale della presale.

Dato che sul web vengono create pagine “clone” per truffare i trader, suggeriamo di utilizzare sempre link affidabili per visitare il sito della presale di The Meme Games.

Una volta sul sito della presale ufficiale, basta seguire questi passaggi per finalizzare l’acquisto del token MGMES:

Selezionare la voce “Collega Wallet”

Scegliere il proprio wallet dalla finestra pop-up che apparirà

Confermare la connessione del wallet al sito della presale

Selezionare la criptovaluta che si desidera utilizzare per l'acquisto

Inserire la quantità di MGMES desiderata

Finalizzare l'acquisto confermando la transazione

I token acquistati si potranno prelevare solo al termine della presale. Tuttavia, The Meme Games offre la possibilità di mettere i token in staking su Ethereum, consentendo agli utenti di contribuire alla sicurezza della rete e ricevere ricompense in base all’APY, con guadagni distribuiti su 2 anni a un ritmo di 125 MGMES per blocco Ethereum.

