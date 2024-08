Nuove telecamere e accessi controllati al parcheggio interrato: il Comune di Cuneo interviene su piazza Boves

Che una delle questioni più serie nei riguardi dell’area di piazza Boves, a Cuneo, sia la percezione della sicurezza da parte di residenti e cittadini, a fronte di quanto accaduto negli ultimi mesi è quasi banale dirlo. Ma è tutt’altro che banale sottolineare come questo sia un campo in cui l’ente comunale può senz’altro agire con efficacia (o continuare a farlo).



Vanno in questa direzione le due delibere pubblicate sull’albo pretorio del Comune capoluogo nella giornata di lunedì 19 agosto che riguardano la piazza più discussa del centro storico.



La prima riguarda l’estensione dell’impianto di videosorveglianza già presente in due dei piani interrati ai due superiori. L’impianto di videosorveglianza di contesto è stato installato nel 2021 per sorvegliare gli accessi da piazza Boves al piano meno sette verso corso Marconi: è stato disposto l’affidamento diretto alla ditta Newtech Informatica srl, già occupatasi di fornitura e installazione, con deroga al normale obbligo di rotazione degli affidamenti perché – per le nuove videocamere – si andranno a utilizzare componenti di rete già installati. Il costo dell’operazione è di 12.980,80 euro.



Il secondo documento riguarda invece l’intenzione di far realizzare una verifica della fattibilità e dell’impegno di spesa per operare una chiusura degli accessi al parcheggio sotterraneo in orario notturno. L’affidamento del servizio – per un importo di 3.050 euro – è andato alla Abaco Spa, gestrice del parcheggio stesso; l’obiettivo è ovviamente quello di aumentare la sicurezza dell’immobile, specie nelle ore notturne che vedono meno affluenza di utilizzatori impedendo l’accesso di estranei che non usufruiscono del servizio di sosta o non vantano proprietà all’interno.