Intervento dei vigili del fuoco di Garessio, assieme ai carabinieri e ai sanitari del 118 in frazione Valdinferno, dove è in corso il recupero di un uomo deceduto, probabilmente per un malore, mentre faceva legna nei boschi.

I soccorsi sono ancora sul posto, in attesa dell'autorizzazione al recupero del cadavere. La vittima è un uomo residente in paese, Luciano Bologna, classe 1948.