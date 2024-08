"Libri da Gustare", a Limone Piemonte la conferenza “A tavola con i Savoia: tra pranzi di stato e piatti di tutti i giorni”

Prosegue con successo a Limone Piemonte la rassegna Libri da Gustare, grandi applausi per gli autori Ennio Cominetti e Maria Luisa Alberico.



Giovedì 22 agosto alle ore 17.30 presso Limone Palace la conferenza di Barbara Ronchi della Rocca: “A tavola con i Savoia: tra pranzi di stato e piatti di tutti i giorni”



La rassegna "Libri da Gustare" continua a riscuotere un grande successo a Limone Piemonte, incantando il pubblico con eventi di grande qualità e partecipazione. Ieri sera, un caloroso applauso ha accolto il maestro Ennio Cominetti, che ha incantato i presenti con un'affascinante presentazione del suo nuovo libro "Per Bacco, che musica!", in cui esplora il profondo legame tra la musica e il mondo del vino. Insieme a lui, la talentuosa giornalista e sommelier M. Luisa Alberico ha presentato il suo volume “Il vino è donna: da baccante a sommelier”, un'opera che celebra la figura femminile nell'ambito vitivinicolo e l'importante ruolo delle donne nella cultura del vino.



"Libri da Gustare" si conferma sempre di più come un evento imperdibile per gli estimatori della cultura, della musica e del buon vino.

La manifestazione, organizzata con grande impegno dall'associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” e diretta da Claudio Porchia, si tiene nei suggestivi spazi del Teatro “Alla Confraternita” e del prestigioso Limone Palace.

Questo evento culturale beneficia del generoso supporto del Grand Hotel Principe e gode del patrocinio del Comune, conferendo un ulteriore valore alle iniziative promosse.