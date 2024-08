Cuneo, l’ex consigliere Pd Domenico Giraudo si schiera in Provincia a favore della lista Robaldo

Domenico Giraudo, che fino a poche settimane fa sedeva sui banchi del Pd in Consiglio comunale a Cuneo e che ora ha aderito al gruppo misto di maggioranza, mostra un sorprendete attivismo in vista delle elezioni del Consiglio provinciale.

Ha inviato una lettera ai colleghi amministratori invitandoli a sostenere il progetto civico del presidente Luca Robaldo.

Questo il testo:

“Innanzitutto mi presento: sono Domenico Giraudo, amministratore del Comune di Cuneo al quarto mandato. con alcuni amici, amministratori e non, vorremmo dar vita a un progetto politico provinciale che si distingua dalle contrapposizioni, oggi esistenti, fra gruppi caratterizzati da rappresentanti e/o decisori aderenti a percorsi in partiti di destra o sinistra, che obbediscono a strategie troppo spesso distanti dal nostro territorio.

L’obbiettivo è rimettere al Centro la concretezza dei progetti per la nostra provincia, aggregando persone dai percorsi diversi senza simboli, paure e pregiudizi per provare a far nascere una piattaforma civica e ragionevole, consapevole che la politica non va vissuta come continua contrapposizione, ma è un continuo lavoro di equilibrio e di dialogo nella difficile arte di trovare un compromesso che non divida e riduca il tutto in vincitori e vinti.

Alla Provincia serve un progetto politico autonomo, che guardi alla competenza amministrativa e all’impegno nel conseguire risultati concreti.

Traforo del tenda, ospedali, istruzione, trasporti e politiche per le aree interne meritano convergenze e soprattutto concretezza, non le rigidità ideologiche di coalizioni arroccate a priori sul comune intento di rifiutare ogni possibile dialogo. Il civismo popolare rappresenta il dna di moltissimi amministratori, che vedono nella moderazione e nell’attenzione ai bisogni dei cittadini la vera priorità.

In questa prima fase ti chiederei solamente se sei interessato o se almeno saresti disponibile a firmare per una nuova lista che alle elezioni del nuovo consiglio provinciale possa dar voce a coloro che non si riconoscono completamente nelle tre coalizioni che si stanno formando, una legata alle aree di sinistra attualmente all'opposizione del governo e due legate alle aree di destra oggi alla guida del paese.

Di firme ne servono molte, circa 140, il tempo è poco e quindi mi scuso se non son riuscito ad utilizzare altri mezzi per presentarti il progetto. In calce hai tutti i riferimenti per contattarmi e non esitare a farlo per qualunque chiarimento che riterrai opportuno.

Grazie per la tua attenzione.

Domenico Giraudo".

Qualche tempo fa, quando avevamo riferito la voce di una sua possibile adesione al gruppo civico Centro per Cuneo in Consiglio comunale, eravamo stati subitaneamente smentiti.

Ora questa lettera documenta se non “de iure” sicuramente “de facto” il suo avvicinamento al gruppo consiliare civico.

A questo punto viene da chiedersi se i centristi cuneesi in lista con Robaldo saranno due oppure se Vincenzo Pellegrino, capogruppo consiliare e provinciale uscente intenda cedere il passo al nuovo arrivato, Giraudo appunto.

Un colpo basso per mettere in difficoltà il Pd in municipio a Cuneo ma anche in vista della consultazione provinciale del 29 settembre.