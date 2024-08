Un'estate di impegno per i giovani albesi: "Si sono distinti nella sostenibilità ambientale e nella solidarietà"

Con l'estate che volge al termine, abbiamo parlato con Lucia Vignolo, assessore alle politiche giovanili del Comune di Alba, per fare il punto su come i giovani della città abbiano vissuto questi mesi caldi.

Dai temi ambientali a quelli sociali, l’impegno dei ragazzi è stato al centro di iniziative che li hanno visti protagonisti attivi e appassionati.



Uno degli eventi più significativi è stato il progetto di pulizia delle aree dei concerti durante Collisioni, il grande evento musicale che ogni anno richiama migliaia di persone ad Alba e con l'edizione 2024 ha portato oltre 40mila spettatori, tra cui moltissimi under 25. I ragazzi, in collaborazione con le organizzazioni giovanili locali e l’assessorato all’ambiente, si sono impegnati con entusiasmo nella pulizia degli spazi, ricevendo un pass per il Festival agrirock. "Il futuro è dei giovani, che dimostrano sempre più di avere a cuore temi cruciali come l’ambiente e la sostenibilità", ha sottolineato l’assessore Vignolo, evidenziando come questa iniziativa sia solo una delle tante che vedono i ragazzi in prima linea su questioni fondamentali per la comunità.

Anche sul fronte sociale, la risposta dei giovani non si è fatta attendere. Di fronte alla necessità di adeguare la palestra Macrino come dormitorio per lavoratori stagionali e senzatetto, i ragazzi si sono mobilitati con grande senso di responsabilità. Il dormitorio, aperto dal Comune dalle 18 alle 8, sta attualmente ospitando 31 persone e continuerà a farlo fino al 25 agosto, data in cui è prevista la chiusura per lavori del Centro di Prima Accoglienza di via Pola. "Questo è quello che intendiamo per Protagonismo Giovanile - ha dichiarato Vignolo - .I giovani non devono essere semplici spettatori del presente, ma attori principali, coinvolti direttamente nelle sfide che la nostra comunità affronta".

Guardando al futuro, l’assessore ha annunciato che con l’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre 2024, prenderà il via il Forum Giovani e verranno organizzati nuovi tavoli di confronto per coinvolgere i cittadini in un processo lungo e complesso che la Giunta albese sta pianificando come parte del nuovo piano quinquennale.



Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, Vignolo ha rivelato che è in fase di sviluppo una nuova piattaforma digitale, pensata per facilitare la comunicazione tra i cittadini e il Comune. "Siamo in work in progress su molti fronti, e sarà necessario un impegno costante per portare avanti tutti i progetti. Ma ci impegniamo a mantenere il focus e a garantire un dialogo tempestivo e diretto con la comunità", ha concluso l’assessore.

L'estate ad Alba ha dimostrato concretamente che i giovani sono pronti a prendere in mano il loro futuro, con una partecipazione attiva che promette di crescere ancora nei mesi a venire.