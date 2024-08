A San Giuliano di Roccabruna tutto è pronto per i festeggiamenti patronali

Con il loro travolgente entusiasmo, in questi giorni i volontari sono al lavoro per allestire i padiglioni: hanno organizzato quattro giornate da trascorrere in compagnia e spensieratezza.

La festa patronale di San Giuliano di Roccabruna è una bellissima tradizione che continua e che si rinnova ogni anno.

Tutto avrà inizio venerdì sera 23 agosto, quando dalle ore 19.30 ci sarà la pizza i piazza, cotta nel forno a legna, musica con dj Schiffer ed alle ore 23 burgermania non stop. Nel corso della serata ci sarà anche l’apertura della grande lotteria.Il sabato, 24 agosto, sarà una giornata dedicata al gioco delle bocce, con a partire dalle ore 14.30 la gara a petanque a coppie sorteggiate.

Alle ore 20 una grande novità: “Pancia piena con i ripieni” e possibilità anche del menù bimbi. Una bellissima serata che proseguirà alle ore 22.30, scatenandosi in pista con la musica di Marco Marzi e Marco Skarica (ingresso gratuito).

La Santa Messa solenne alle ore 10.30 aprirà i festeggiamenti di domenica 25 agosto, con a seguire un aperitivo in compagnia offerto dai volontari. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, benedizione dei bambini di cui San Giuliano è il protettore. Poi giochi per tutti, truccabimbi, magia di bolle e ..... e per finire una gustosa merenda con pane e nutella!

Lunedì 26 agosto, ultimo giorno di festeggiamenti, ci sarà la gara a petanque individuale alle ore 14.30 ed alla sera, alle ore 20 la tradizione polenta e spezzatino, accompagnata da cacciatorino, formaggio e dolce.

Gara a belotte a partire dalle ore 21, grande serata danzante con l’orchestra “I Roeri”, spettacolo pirotecnico e sorteggio premi della lotteria.

“Vi aspettiamo a San Giuliano di Roccabruna - dicono i volontari - per trascorrere quattro giorni in amicizia!”