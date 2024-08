"Teatro in Alta Langa", l'ospite della rassegna è Silvio Castiglioni

Silvio Castiglioni torna ospite di Teatro in Alta Langa, la rassegna realizzata dai comuni di San Benedetto Belbo, Mombarcaro, Murazzano e Bossolasco. L’attore di fama nazionale ritorna con la passeggiata letteraria Abitare la terra, che si svolgerà martedì 27 agosto dalle 18,30 (ritrovo di fronte alla chiesa di San Benedetto Belbo).

Silvio Castiglioni era stato ospite della rassegna già il 2 agosto, con lo spettacolo “L’uomo è un animale feroce”, realizzato in quel di Bossolasco. Proprio in quell’occasione Castiglioni ha apprezzato la grande bellezza dei paesaggi di Alta Langa e ha deciso di ritornare con questo evento immerso proprio nella natura. “Un’azione teatrale itinerante che esplora alcuni aspetti del nostro rapporto col pianeta”, così ha definito Castiglioni il suo Abitare la terra.

Castiglioni è uno dei volti noti del teatro italiano: già attore per numerose compagnie di successo (ricordiamo il suo lavoro con Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, le collaborazioni con Sisto delle Palma, il Teatro di Ventura, I sacchi di Sabbia). E’ stato direttore del CRT di Milano oltre che il più longevo direttore del Festival Santarcangelo dei Teatri, il più importante evento teatrale italiano in estate, che si svolge da oltre 50 anni in Romagna.

Un ospite di grande prestigio dunque per la rassegna Teatro in Alta Langa, che è alla sua prima edizione, sotto la direzione artistica di Teatro Caverna e che dal 26 al 31 agosto prevede anche il laboratorio Over The Rainbow, atelier di teatro e natura a San Benedetto Belbo. Proprio all’interno di Over The Rainbow si inserisce la passeggiata: “Avevamo previsto un’uscita sui sentieri per domenica 25 - spiega Damiano Grasselli di Teatro Caverna - ma quando Silvio Castiglioni ci ha proposto di collaborare abbiamo subito pensato che sarebbe stato un momento importante per il territorio e la nostra rassegna”.

L’appuntamento del 27 sostituisce dunque quello previsto per il 25 agosto: trattandosi di una passeggiata si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe idonee. La partecipazione è gratuita, si consiglia comunque di segnalare la propria presenza scrivendo a info@teatrocaverna.it.