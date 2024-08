A Cuneo la V Festa regionale del Partito della Rifondazione Comunista

Domenica 1° settembre si terrà la V Festa regionale del Partito della Rifondazione Comunista piemontese e valdostano, a Cuneo, presso la storica sede del Partito, in Via Saluzzo 28.

Il tema scelto per questa edizione è l’autonomia differenziata, su cui si stanno continuando a raccogliere le firme per chiedere il referendum abrogativo.

Il dibattito inizierà alle ore 10 e vedrà la partecipazione di Alessandra Algostino, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino; Tonia Guerra, responsabile PRC-SE della Campagna per il NO all’Autonomia Differenziata; Piertomaso Bergesio, segretario generale della CGIL di Cuneo.

Introdurranno e modereranno il dibattito Lorenza Ameglio e Alberto Deambrogio, rispettivamente segretaria provinciale e segretario regionale del PRC.

A seguire, alle ore 13, pranzo popolare, con alternativa vegetariana, a 15€: antipasti, primi, acqua, vino e pane. Occorre prenotare su WhatsApp al numero 347 7213275 entro il 28 agosto.