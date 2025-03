Aggressione in carcere ad Alba, arriva la solidarietà dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

Dopo la notizia dell’aggressione avvenuta nel carcere di Alba ai danni di alcuni agenti della Polizia Penitenziaria da parte di un detenuto della struttura i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Riccardo Spolaore ed Emanuele Bolla - insieme con i colleghi consiglieri della coalizione del centrodestra - esprimono solidarietà verso gli agenti e annunciano un ordine del giorno in vista del Consiglio comunale di aprile.

“Esprimiamo totale solidarietà agli agenti aggrediti – spiegano i consiglieri comunali Emanuele Bolla e Riccardo Spolaore – perché di fronte all’accaduto non possiamo far finta di nulla e riteniamo necessario prendere una posizione chiara. Negli ultimi mesi abbiamo notato una certa attitudine a giustificare atti spesso ingiustificabili contro le donne e gli uomini che vestono una divisa: noi vogliamo dire con chiarezza che la città deve stare dalla parte dello Stato, che anche nelle carceri lavora per garantire una presenza autorevole delle istituzioni”.

Nei prossimi giorni verrà presentato un ordine del giorno per chiedere che sia l’intero Consiglio comunale a esprimere solidarietà agli agenti aggrediti.