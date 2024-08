"Abolire le Province e trasmettere le competenze ai Comuni, veri conoscitori del territorio"

Sulle Province e sulle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio, un intervento molto duro arriva dall'Assemblada Occitana Valadas, associazione politica che lotta perché le vallate occitane abbiano il potere di cambiare le cose attraverso l'autogoverno.

Pubblichiamo la nota che hanno inviato alla nostra redazione nella quale, senza troppo girarci attorno, evidenziano come le Province, così come sono oggi, sono degli enti inutili

Egregio direttore,

È Inutile negare che le polemiche sulle province sono ormai quotidiane.

Noi de l'Assemblada Occitana Valadas crediamo che sia necessaria una profonda riforma che, dal nostro punto di vista, non deve solo riguardare le Province in sé ma il sistema amministrativo in generale.

L'ente per antonomasia vicino al cittadino è il Comune. Crediamo dunque che al Comune vadano dati maggiori fondi, maggiori competenze e di conseguenza maggiore personale.

Crediamo che le Province vadano profondamente riformate, ricreate su base territoriale (le necessità dei territori montani sono differenti dalla collina e la collina dalla pianura). Hanno senso se hanno fondi reali ma questi fondi al momento non ci sono. A questo punto crediamo sia meglio abolirle definitivamente e dare le competenze ai Comuni.

Come Assemblada auspichiamo che alcune funzioni attualmente in carico alle Province vengano demandate a delle rinnovate comunità montane che ottengano nuovamente le funzioni e i finanziamenti che avevano prima della riforma imposta dalla Regione Piemonte. La cura del territorio deve essere demandata ai Comuni in quanto massimi conoscitori del loro territorio!

Assemblada Occitana Valadas