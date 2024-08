Al via la preparazione atletica per la Primavera 2 della Freedom FC Women

Si riparte, con molte novità.

La Primavera 2 della Freedom FC Women ha ufficialmente iniziato la preparazione al campionato 2024-25: la formazione biancoblu ha sostenuto il primo allenamento stagionale nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 agosto sul sintetico del “Parco della Gioventù – A.Witzel” di Cuneo.

Una squadra ampiamente rinnovata, a partire dalla propria guida: Fabrizio Malabocchia.

L'ex tecnico delle giovanili dell'Azzurra e dei Giovanissimi Under 15 del Boves MdG succede ad Enrico Morengo per provare ad alzare l'asticella e proiettare la compagine cuneese fra le protagoniste del Girone A.

Grande la curiosità per vedere in azione una rosa con tanti volti nuovi, fra “promozioni” dall'Under 17, Campione Regionale nella scorsa stagione, ed innesti frutto di un vivace mercato: senza dimenticare che tre giocatrici, Benedetta Marino, Beatrice Aime e Lucretia Petre, sono state aggregate alla rosa della Serie B sin dal “giorno 1” del raduno, a dimostrazione del forte legame che continua ad intercorrere fra Prima Squadra e Settore Giovanile. Rotto il ghiacco, la preparazione della Primavera 2 continuerà fino a sabato 14 settembre, giorno del debutto in campionato, sul campo dell'Orobica Calcio Bergamo.

Di seguito la rosa 2024-25 della Primavera 2 della Freedom FC Women:

PORTIERI

Francesca Morini, Lucretia Petre

DIFENSORI

Victoria Basciu, Cristina Bertola, Marika Calidio, Giada Pechenino, Eleonora Santos Quaresma

CENTROCAMPISTI

Aime Beatrice (ala), Gemma Borgna, Valentina Cozzo (ala), Martina Dematteis, Federica Ghigo ala), Alessia La Greca, Aurora Marenco, Benedetta Marino, Elisa Robbione, Martina Saruba

ATTACCANTI

Kejsi Demiraj, Giulia Di Pietro, Martina Macagno, Greta Rossi, Nicole Sarale

Allenatore: Fabrizio Malabocchia