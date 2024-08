Incidente sul lavoro in una vigna a Perletto, dove un uomo, probabilmente un bracciante impegnato nella raccolta dell'uva, è rimasto gravemente ferito.

Il fatto è accaduto in via Cortemilia, nei terreni di un'azienda agricola.

L'uomo è stato trasportato dall'eliambulanza al CTO di Torino. Sul posto anche l'intervento della medicalizzata del 118.

Per il momento non ci sono altri dati. Notizia in aggiornamento.