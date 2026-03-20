Anello incastrato al dito: uomo all’ospedale, intervengono i Vigili del Fuoco all’alba

Curioso intervento nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 20 marzo, da parte dei Vigili del Fuoco di Cuneo. Intorno alle 5.15 è infatti arrivata una richiesta direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce, dove un uomo si era presentato trafelato senza riuscire più a sfilare un anello rimasto incastrato al dito.
Nonostante i tentativi degli operatori sanitari, l’anello non voleva saperne di uscire, rendendo necessario l’intervento dei pompieri. Giunti sul posto con apposite tronchesi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a tagliare l’anello, ponendo fine all’insolita disavventura.
L’uomo ha così perso il suo anello, ma ha potuto finalmente ritrovare l’integrità del dito, liberato senza conseguenze.