 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 marzo 2026, 10:57

Oggi il recupero del mezzo pesante finito fuori strada sulla Bovesana

L'incidente è avvenuto ieri 19 marzo

Oggi il recupero del mezzo pesante finito fuori strada sulla Bovesana

Sarà recuperato probabilmente nel corso della giornata il mezzo pesante che ieri pomeriggio è finito fuori strada lungo la Bovesana, prima dello svincolo verso la Est-Ovest. 

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio e non ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo, di rientro da un precedente intervento per un incendio a Roccavione, insieme alla Polizia Stradale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi del caso.

I pompieri hanno lavorato per consentire al conducente di uscire dal mezzo. L’uomo, rimasto leggermente ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

Oggi, per le operazioni, sarà probabilmente chiusa la carreggiata. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium