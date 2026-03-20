Oggi il recupero del mezzo pesante finito fuori strada sulla Bovesana

Sarà recuperato probabilmente nel corso della giornata il mezzo pesante che ieri pomeriggio è finito fuori strada lungo la Bovesana, prima dello svincolo verso la Est-Ovest.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio e non ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo, di rientro da un precedente intervento per un incendio a Roccavione, insieme alla Polizia Stradale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi del caso.

I pompieri hanno lavorato per consentire al conducente di uscire dal mezzo. L’uomo, rimasto leggermente ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

Oggi, per le operazioni, sarà probabilmente chiusa la carreggiata.